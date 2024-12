L’or et l’argent pour des judokas de La Pocatière

Le dimanche 17 novembre dernier, la première compétition interzone de la saison 2024-25 a eu lieu à Trois-Rivières, regroupant des judokas des régions de la Capitale-Nationale, de la Mauricie et de Lanaudière, ainsi que du Bas-Saint-Laurent. L’équipe Élite-Avantis du club Judo La Pocatière était représentée par six athlètes dans les catégories U12 à Senior. Les judokas locaux ont obtenu d’excellents résultats, avec deux médailles d’or et autant d’argent.

Jean-Benoît Anctil, en catégorie U12, a remporté tous ses combats pour décrocher la médaille d’or lors de sa première expérience en compétition interzone. En U14, Lyanna Ouellet (moins de 52 kg) et Charles Tessier-Lizotte (moins de 38 kg), tous deux de Saint-Pascal, ont chacun obtenu une médaille d’argent lors de leur première participation à ce niveau. Enfin, en U16, Jeanne Laterreur de Saint-Pacôme a dominé sa catégorie (moins de 52 kg) pour obtenir la médaille d’or.

Deux autres judokas, Théophile et David Gilbert, n’ont pas atteint le podium. Théophile a participé dans la catégorie U18 (moins de 60 kg), tandis que David, ceinture jaune en Senior, a affronté des adversaires avec des grades bien plus élevés. Malgré cela, David a accepté le défi, et a montré un potentiel prometteur lors de sa première expérience de combat au sol.