Saint-Jean-Port-Joli met la main sur une importante collection de sculptures sur bois

Saint-Jean-Port-Joli est réputée pour être la capitale de la sculpture sur bois du Québec, et compte bien le demeurer. Récemment, la Municipalité est devenue propriétaire de l’une des plus importantes collections d’œuvres et d’objets produits par les sculpteurs Jean-Julien Bourgault et Pierre Bourgault, regroupant 162 œuvres, dont 28 sculptures sur bois.

Legs de Danielle et Jean-Marc Belzile, la collection contient des productions de Jean-Julien Bourgault effectuées au cours de sa carrière. Elle réunit également un certain nombre de pièces et de dessins produits par Pierre Bourgault, témoignant du renouveau que ce lauréat du prix Paul-Émile Borduas a insufflé dans le domaine de la sculpture au Québec.

Le maire de Saint-Jean-Port-Joli Normand Caron a quant à lui exprimé une profonde gratitude, se disant très honoré que sa municipalité ait été choisie pour porter et préserver l’héritage de ce patrimoine exceptionnel. « La collection impressionne, tant par son ampleur que par l’importance de son contenu. Savoir que la population de Saint-Jean-Port-Joli, et les milliers de personnes qui visitent la municipalité chaque année pourront avoir accès à ces œuvres est pour nous une grande fierté ». La famille des donateurs s’est pour sa part dite très heureuse « de voir ces pièces de retour à la maison ».

La Municipalité a par ailleurs confié au Musée de sculpture sur bois de Saint-Jean-Port-Joli la responsabilité d’assurer la préservation et la mise en valeur de la collection. Cette dernière sera accessible au public dès 2025. Sa valeur, soulignons-le, est estimée à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Jean-Julien Bourgault et son fils

Jean-Julien Bourgault est né le 22 juin 1910 à Saint-Jean-Port-Joli, fils de Magloire Bourgault, charpentier-menuisier, et d’Émilie Legros. Après ses études à Saint-Jean-Port-Joli et au Collège de Montréal, il s’engage dans la marine en 1927, et navigue pendant deux ans entre Montréal et le Labrador.

Par la suite, il suit des cours d’anglais et d’ébénisterie à Québec, tout en travaillant comme charpentier et menuisier. En 1931, il retourne à Saint-Jean-Port-Joli, et devient apprenti dans l’atelier de sculpture de son frère Médard, aux côtés de son frère André. Sous l’impulsion de l’ethnologue Marius Barbeau, les sculptures des frères Bourgault gagnent en popularité.

En 1940, avec le soutien du gouvernement du Québec, l’atelier des frères Bourgault devient officiellement l’École de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli. L’école promeut la grande tradition artisanale québécoise, en s’inspirant du folklore et des valeurs rurales et religieuses du Québec.

Spécialisé dans la sculpture sur bois, Jean-Julien Bourgault se distingue dans la statuaire religieuse. Il a réalisé des œuvres pour plusieurs églises, dont la cathédrale Sainte-Anne, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, l’église Saint-Charles-Garnier à Sillery, et l’église de Saint-Jean-Port-Joli. Ses sculptures ont été exposées au musée du Louvre, et figurent dans des collections publiques et privées en Angleterre, au Canada et aux États-Unis. Il est décédé en février 1996.

Quant à Pierre Bourgault, il fut le dernier directeur de l’École de sculpture de Saint-Jean-Port-Joli (de 1971 à 1986). Il a exposé son travail dans de multiples galeries et musées, dont le Musée régional de Rimouski en 1994, et le Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal avec Gilles Vigneault et Helmut Lipsky à l’hiver 1995. Il a réalisé de nombreux projets d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement. Pierre Bourgault a aussi reçu le prix Paul-Émile-Borduas en 2020, la plus haute distinction attribuée à une personne pour sa contribution au domaine des arts visuels, des métiers d’art ou des arts numériques au Québec.