Louis Deschênes nommé président du Circuit Sénior KRTB

Le circuit de hockey Sénior KRTB, qui célèbre cette année sa cinquième saison, vient de franchir un cap important dans son développement avec la nomination de Louis Deschênes à titre de président. Personnage bien connu dans la région pour son implication dans le milieu sportif et médiatique, M. Deschênes succède ainsi à Stéfan Paradis, dont le contrat n’a pas été renouvelé.

Fort de son expérience comme gestionnaire d’organisations sportives, chef de nouvelles pour le Groupe Radio Simard et directeur chez Québecor, Louis Deschênes est également actif depuis huit ans dans la ligue de baseball Sénior KRTB. Ayant atteint dernièrement l’âge de 50 ans, l’homme d’expérience est reconnu localement pour sa passion du sport régional, et sa capacité à rallier les forces autour d’un projet commun.

Les dirigeants des six formations déjà en place voient par ailleurs en lui le leader capable de faire franchir un nouveau palier à la ligue. « Nous sommes très chanceux d’avoir cette ligue dans la région. C’est un joyau que nous allons peaufiner, toutes les équipes ensemble autour de la table, pour le meilleur de tous », affirme Louis Deschênes, visiblement enthousiaste et confiant devant les défis qui l’attendent.

Le tout premier dossier à l’agenda du nouveau président est celui de l’expansion. Selon lui, des demandes officielles ont déjà été déposées pour intégrer de nouvelles équipes dès la saison prochaine. Une candidature sérieuse retient d’ailleurs l’attention, celle de Saint-Arsène qui souhaite se joindre au circuit sous le nom de CB4S de Saint-Arsène. En cas d’acceptation, l’équipe disputerait ses matchs au stade de la Cité des jeunes de Rivière-du-Loup. « Nous sommes ouverts à l’arrivée de nouvelles équipes, mais tout est une question de territoire et d’équité pour les franchises déjà en place », nuance Louis Deschênes, qui affirme du même souffle qu’une autre annonce pourrait avoir lieu prochainement concernant une expansion supplémentaire, mais que rien n’est encore confirmé en ce sens.

Garder le hockey vivant

La ligue Sénior KRTB conserve d’ailleurs une mission bien claire, soit celle d’offrir un cadre compétitif aux jeunes joueurs issus du hockey mineur, des rangs juniors ou des programmes de sport-études, qui souhaitent poursuivre leur passion dans leur région d’origine. « Les amateurs, eux, répondent fortement présents dans les gradins, remplissant les arénas locaux, et contribuant ainsi à faire vivre des rivalités sportives animées. La ligue et les équipes sont par ailleurs en parfaite santé financière », ajoute Louis Deschênes lors d’un entretien téléphonique avec Le Placoteux.

Les six équipes actuelles sont les Prédateurs Carquest du Témiscouata, le Frontalier/Construction Unic du Trans, l’Impérial de Saint-Pascal, le Transport Denis Gosselin de Saint-Cyprien, les Panthères du Haut-Madawaska, et les Seigneurs de La Pocatière, avec fort possiblement le CB4S de Saint-Arsène pour une septième formation.

Hommage à Stéfan Paradis

Les équipes ont spécialement tenu à rendre hommage au travail accompli par le président sortant, Stéfan Paradis, présent depuis les débuts de la ligue (2020-2021). « Son implication a permis de mettre en place des bases solides, et de faire évoluer le circuit dans la bonne direction, saison après saison », disent-ils.

Avec Louis Deschênes aux commandes, et une possible expansion dès la prochaine saison, voire même deux, le Circuit Sénior KRTB semble plus que jamais en pleine ascension. Les amateurs peuvent donc s’attendre à certaines annonces dans les semaines à venir, alors que la ligue se prépare à écrire un nouveau chapitre de son histoire.