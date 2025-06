Des fonds disponibles pour des projets novateurs en emploi en Côte-du-Sud

De nouvelles avenues s’ouvrent pour soutenir le développement de l’emploi en région. Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a récemment annoncé que les MRC de Montmagny, de L’Islet et de Kamouraska pourront bénéficier d’un soutien financier pouvant atteindre 100 000 $ pour développer des projets innovants adaptés à leurs enjeux spécifiques en matière de main-d’œuvre.

Cette enveloppe s’inscrit dans une initiative plus large du ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, qui consacre 4,2 M$ à 42 MRC jugées moins vitalisées économiquement à travers le Québec. L’objectif est clair, soit d’encourager la création de projets locaux en lien avec les réalités du terrain, et ainsi contribuer activement à la vitalisation des régions.

Les projets admissibles devront être le fruit d’une concertation entre les acteurs locaux — entreprises, organismes, institutions — qui seront aussi appelés à participer au financement. Les directions générales de Services Québec accompagneront les MRC dans la mise en œuvre des initiatives. Par exemple, une MRC souhaitant améliorer la connaissance des possibilités d’emploi chez les jeunes pourrait organiser des journées de stage en entreprise, offrant ainsi un accès privilégié aux secteurs économiques clés du territoire.

Pour le député Rivest, cette annonce est porteuse d’avenir. « Cette excellente annonce va permettre de concrétiser des initiatives pensées par le milieu et pour le milieu. Cela témoigne encore une fois que nous sommes véritablement un gouvernement à l’écoute des régions. J’ai hâte de découvrir les projets concrets qui prendront forme ! »

De son côté, la ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de la Côte-Nord, Kateri Champagne Jourdain, souligne l’importance de cette mesure dans un contexte de relance régionale. « Ce nouveau levier contribuera à réaliser des projets qui auront un effet positif sur la vitalisation de plusieurs régions du Québec. Les enjeux particuliers auxquels font face les MRC moins vitalisées demandent la mise en place d’initiatives innovantes et adaptées aux réalités locales, et c’est ce que nous allons favoriser avec cet investissement. Adaptation, créativité et flexibilité sont au cœur de cette annonce, et nous répondrons présents afin d’offrir à ces MRC le coup de pouce dont les milieux ont besoin. »

Précisons que chaque MRC pourra déposer un seul projet, qui pourra recevoir un financement d’un maximum de 100 000 $. Les projets devront être déposés d’ici le 31 mars 2026.

Les milieux intéressés sont donc invités à se mobiliser sans tarder pour imaginer, structurer et proposer des projets qui répondent aux besoins locaux, avec l’ambition de renforcer le dynamisme de leur économie et l’attractivité de leur territoire.