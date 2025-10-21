Louis Dumais perce l’alignement des 3L

Le joueur de hockey originaire de Saint-Pascal, Louis Dumais, n’aura pas manqué sa chance de faire bonne impression lors du camp d’entraînement des 3 L de Rivière-du-Loup. L’organisation a en effet confirmé la signature de l’athlète pour la prochaine saison.

« Pour moi, réussir à me tailler une place dans la Ligue nord-américaine de hockey à seulement 21 ans, c’est une véritable fierté personnelle ! C’est le résultat de nombreux efforts, autant au gym, avec mon préparateur physique Mickael Lizotte, que sur la glace tout l’été. Je suis vraiment fier du chemin parcouru et du travail accompli pour y arriver ! », confie Louis Dumais au Placoteux.

Le droitier de 21 ans a su en effet profiter pleinement de son contrat d’essai avec la formation louperivoise, en marquant deux buts en trois matchs. Il a réussi son doublé contre les Pétroliers de Laval le 19 septembre. « C’est à ça que sert le camp d’entraînement : laisser une carte de visite ! Louis est arrivé en forme au camp et il nous a démontré sa vitesse, sa fougue et son lancer. Il est encore jeune, on va bien l’entourer et ne pas brûler des étapes avec lui. Il va gravir les échelons un à un avec nous », s’est réjoui le directeur général Fabien Dubé.

Rappelons que le jeune Dumais a passé les quatre dernières saisons dans la Ligue de hockey juniorAAA du Québec, où il a amassé 145 points en 176 matchs. Il s’est d’ailleurs distingué dans les dernières séries éliminatoires avec 25 points en 16 parties.