Victoire éclatante du Pavage Jirico à Saint-Damien

Le Pavage Jirico a frappé fort le 17 octobre dernier en infligeant son premier revers de la saison au Plastiques Moore à Saint-Damien, l’emportant par la marque de 6 à 3. Menée par un Frédérick Dionne en feu, auteur d’un tour du chapeau, la formation port-jolienne signe ainsi une troisième victoire en quatre sorties dans la Ligue de hockey Côte-Sud.

Les visiteurs ont imposé leur rythme dès la période initiale. Dionne a ouvert la marque à 8:00, avant de récidiver quatre minutes plus tard, puis Joshua Desmarais, en avantage numérique, a porté le score à 3-1 à la 16e minute. Saint-Damien a riposté au deuxième vingt, Maxime Aubin et Charles Dulac-Simard ramenant les deux équipes à égalité 3-3 après quarante minutes de jeu.

Mais le Pavage Jirico n’avait pas dit son dernier mot. Dès la 58e seconde de la troisième période, Mathieu Bélanger redonnait les devants aux siens, suivi d’Édouard Ouellet qui doublait l’avance sur le jeu de puissance à 9:14. Dionne a complété sa brillante soirée en marquant dans un filet désert à 19:42, scellant la victoire du Pavage.

Devant le filet, Félix-Antoine Leblond a été solide, repoussant les 14 tirs dirigés vers lui en troisième période pour protéger l’avance.

Ailleurs dans la ligue

Le week-end a aussi souri à Saint-Charles et à Saint-Joseph, tandis que les Hunters de Saint-Prosper demeurent la seule formation toujours en quête d’une première victoire.