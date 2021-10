Louis-Martin Hénault veut que les municipalités kamouraskoises rayonnent

« Il y a des élections dans certaines municipalités et d’autres non. Au final, il y aura tout de même un renouvellement important des élus à la table des maires au Kamouraska et le dynamisme des gens qui y sont déjà ou qui s’y retrouveront après le 7 novembre m’enthousiasme déjà », a dit le principal intéressé.

« Il faut aussi expliquer aux gens qu’est-ce que la préfecture et le rôle d’un préfet. Le défi est double », a-t-il ajouté. Rappelons que la dernière et la seule élection à la préfecture à ce jour remonte à 2005 au Kamouraska.

Louis-Martin Hénault voit une partie du rôle de préfet comme celui d’un agent rassembleur, quelqu’un qui doit faire preuve de conciliation par rapport aux différents intérêts des municipalités kamouraskoises. Par ses contacts toujours « actifs » à Québec dans différents ministères — il a été attaché politique de la députée de Côte-du-Sud Marie-Eve Proulx pendant un peu plus d’un an —, il estime être en mesure d’être une voix supplémentaire qui pourra faire entendre les dossiers prioritaires du Kamouraska auprès du gouvernement.

« On me reproche beaucoup de ne pas avoir d’expérience au palier municipal, mais je crois que mon expérience au provincial et les contacts frais dont je dispose toujours compensent amplement. »

Une façon de faire entendre cette voix, selon lui, est en amenant le Kamouraska à prendre davantage sa place en Côte-du-Sud. À quelques reprises, il a été porté à son attention que la MRC s’identifiait exclusivement au Bas-Saint-Laurent, auquel il est rattaché sur le plan régional et administratif, alors que plusieurs des enjeux auquel la MRC est confrontée se recoupent souvent davantage avec les MRC voisines de L’Islet et de Montmagny en Chaudière-Appalaches, mais avec lesquelles le Kamouraska est strictement rattaché au niveau provincial au sein de la circonscription de Côte-du-Sud.

« En matière d’emplois, de main-d’œuvre, d’immigrations et même de garderies, il y a des enjeux qui sont similaires au Kamouraska et dans L’Islet. Il est impératif que deux MRC qui se touchent se doivent de travailler davantage ensemble et de mieux accorder leurs flûtes pour qu’elles soient entendues jusqu’à Québec. En ce sens, plus de maillage avec le reste de la Côte-du-Sud serait souhaitable et il y a déjà des véhicules existants sur le territoire qui peuvent faciliter cette concertation. »