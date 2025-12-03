L’union fait la FORCE

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet (CCKL), la Chambre de commerce et d’industries de la MRC de Montmagny, ainsi que la Chambre de commerce de Témiscouata s’unissent pour offrir aux entreprises régionales un soutien financier pouvant atteindre 20 000 $. L’argent servira à renforcer les compétences de leur main-d’œuvre, et à répondre aux besoins actuels du marché du travail.

Réalisées par l’équipe d’Extra formation, service de la formation continue du Cégep de La Pocatière, ces initiatives sont rendues possibles grâce à un financement de près de 214 000 $ du gouvernement du Québec, attribué dans le cadre du programme Ambition-Compétences à la suite de l’appel de projets Formation pour la résilience et la compétitivité en emploi (FORCE). Ce programme est financé par le Fonds de développement et de reconnaissance des compétences de la main-d’œuvre.

Ainsi, trois formations Gestionnaires efficaces seront déployées sous peu dans les régions de Montmagny, du Kamouraska, de L’Islet et du Témiscouata. Ce programme complet de formation et d’accompagnement professionnel s’adresse aux gestionnaires, superviseurs, chefs d’équipe et contremaîtres qui souhaitent perfectionner leurs habiletés en supervision et mieux relever les défis de gestion.

« En unissant nos forces, nous offrons à nos entreprises un levier concret pour faire évoluer les compétences de leur main-d’œuvre. Grâce au programme FORCE et à cette collaboration régionale, nous donnons à nos gestionnaires les outils nécessaires pour affronter les défis d’aujourd’hui et de demain. C’est un investissement direct dans la vitalité économique de notre territoire », affirme la directrice générale de la CCKL, Anne-Christine Charest.

« Le développement des compétences est une clé pour assurer la productivité des entreprises québécoises. Ce soutien à la formation de la main-d’œuvre permettra notamment à des jeunes d’acquérir de solides bases pour que les entreprises du Bas-Saint-Laurent demeurent compétitives dans un contexte d’incertitude économique », souligne Pascale Déry, ministre de l’Emploi et ministre responsable de la région de Lanaudière.

« Je me réjouis de voir nos chambres de commerce unies autour d’un objectif commun, celui de soutenir la formation et le développement des compétences dans nos entreprises. Grâce à ce partenariat avec Extra formation du Cégep de La Pocatière, nos gestionnaires et nos travailleurs auront accès à des outils concrets pour renforcer la compétitivité de notre région, et assurer sa prospérité à long terme », ajoute Mathieu Rivest, député de la Côte-du-Sud.

« Je tiens à saluer l’engagement constant des chambres de commerce envers le développement des compétences et la réussite de nos entreprises. Cette aide financière, destinée à soutenir l’offre de formation, vient appuyer leurs initiatives qui contribuent activement à la vitalité économique de notre région, et à la création d’emplois durables au Bas-Saint-Laurent », mentionne Amélie Dionne, ministre du Tourisme, ministre de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine et députée de Rivière-du-Loup–Témiscouata.

Les trois organisations concluent que cet investissement en formation arrive à point pour aider les entreprises à relever les défis actuels et à accroître leur compétitivité.

Dans la région de Kamouraska-L’Islet, les entreprises intéressées à participer peuvent communiquer avec la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet et sa directrice générale Anne-Christine Charest, à direction@cckl.org, ou en appelant au 418 856-6227.