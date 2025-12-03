Congrès annuel de l’Ordre des audioprothésistes du Québec : Des étudiants de La Pocatière se distinguent

Les 16 et 17 octobre dernier, près de 430 audioprothésistes venus des quatre coins de la province se sont donné rendez-vous à Rivière-du-Loup pour prendre part au congrès annuel de l’Ordre des audioprothésistes du Québec (OAQ). Plusieurs conférences et ateliers ont été présentés sous le thème de l’intelligence artificielle (IA).

« Depuis les dernières années, l’arrivée de l’IA influence nos vies, notre quotidien ainsi que les pratiques professionnelles, dont l’audioprothèse. Si l’IA ouvre de nouvelles portes — bonnes ou mauvaises —, elle constitue un risque, mais aussi une occasion à saisir. C’est pourquoi son intégration doit respecter les valeurs de notre profession. Une communication authentique afin de cerner adéquatement les besoins du client et de le conseiller en fonction de sa situation personnelle demeurera toujours au cœur de la relation patient-professionnel », a expliqué David Gélinas, audioprothésiste et président de l’Ordre.

Outre le volet formation professionnelle, l’OAQ a profité de la présence des membres de l’Ordre pour souligner les réalisations d’audioprothésistes d’expérience et de la relève, et quelques étudiants du programme d’Audioprothèse du Cégep de La Pocatière ont été récompensés.

Andréa Ouellet a reçu le prix d’excellence Raymond-Lanteigne, remis à l’étudiant qui présente les meilleurs résultats scolaires parmi les candidats à la profession d’audioprothésiste. Le prix, assorti d’une bourse, est remis à un étudiant de chacune des cohortes des établissements d’enseignement collégial offrant le programme d’Audioprothèse.

Émy Ducharme a quant à elle reçu une bourse Beneva, décernée à une personne étudiante de troisième année en audioprothèse afin de souligner son esprit d’équipe, son entregent avec ses collègues, et l’ensemble des rapports qu’elle a entretenus tout au long de ses trois années scolaires.

En clôture de son congrès annuel, l’OAQ a remis leur permis de pratique aux 19 nouveaux diplômés des deux établissements d’enseignement collégial offrant le programme d’Audioprothèse.