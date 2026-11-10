Lyanne Ouellet médaillée d’or en judo

Le premier tournoi de développement du circuit Matsuru pour la saison 2026-27 se tenait les 24 et 25 octobre dernier au Saguenay. L’équipe Élite-Avantis était représentée par Lyanna Ouellet de Saint-Pascal, qui pratique le judo au club de La Pocatière. Elle a remporté l’or.

Dans la catégorie des moins de 56 kg, Lyanna Ouellet, ceinture orange et verte, s’est imposée rapidement en remportant ses combats dans les premières secondes. Lyanna amorce la saison de compétitions sur le bon pied, et est considérée comme un espoir pour la sélection aux Championnats canadiens. Elle devra d’abord passer l’étape de ceinture verte pour entreprendre cette démarche.

Les quatre tournois de développement du circuit Matsuru comptent pour la sélection du Championnat provincial et de l’Omnium du Québec. La Coupe Louis Page, qui vient de se dérouler au Saguenay, sera suivie par la Coupe Repentigny en décembre, la Coupe Gadbois en janvier, et la Coupe Daniel Hardy en février à Québec. Le championnat provincial aura lieu au début d’avril à Alma.

Lyanna Ouellet poursuivra son entraînement avec l’équipe Élite-Avantis, supervisée par les entraîneurs Martin Beaulieu — qui l’accompagnait à Saguenay — et Raphael Bernier, tous les deux ceintures noires deuxième dan. Martin Beaulieu accompagnera d’autres jeunes de l’Élite Avantis en décembre, dans le cadre d’une compétition régionale à Lévis.

Près de 70 judokas, âgés de six ans et plus, sont inscrits au club Judo La Pocatière pour la saison 2026-27. Le cours de soirée chez les plus vieux compte cinq ceintures noires, incluant le directeur technique.

Source : Club Judo La Pocatière