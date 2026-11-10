Barbecue fatal !

Il est de plus en plus rare de tomber sur un polar vraiment original. J’ai adoré ce bouquin que je placerais dans la lignée des polars d’André Marois, de J.L. Blanchard, bref un de ces livres qui offrent une bonne histoire policière relax, sympa, sans psychopathes, avec en prime… un perroquet !

Ce vaudeville noir a pour cadre Saint-Paulien, un petit bled d’Auvergne sans histoires, accablé par une canicule persistante, et qui va connaître une fin de mois pour le moins agitée (euphémisme !). Ce récit à l’humour grinçant et au style coloré met en scène une famille dysfonctionnelle, avec comme protagoniste central le roi des losers, j’ai nommé Bernard Valentin. Négligé par sa mère, snobé par son frère et son insupportable belle-sœur, il apprend une terrible nouvelle de la bouche d’Edmond Marks, son médecin traitant : cancer terminal, aucun traitement possible, avec une fin proche !

Accablé, le malheureux décide de partir en beauté en réglant ses comptes avec les membres de cette famille honnie. Pour ce faire, il organise un barbecue qui tourne au désastre. Je vous laisse découvrir la scène (hilarante) de ces agapes familiales tragiques au dénouement fatal, car cette dynamique de groupe tragicomique aux multiples rebondissements est la raison de l’enquête policière qui va suivre ce chaos.

Sur les lieux du drame, les enquêteurs trouvent un cadavre défiguré, un grand brûlé, des témoins en état de choc, des individus en cavale, et… un perroquet recueilli par un des policiers. Que s’est-il passé ? Quelle est l’identité du cadavre ? Etc. Arrivés sur les lieux, les flics croisent aussi un médecin en panique : le bon docteur Marks, qui cherche à tout prix à rejoindre Bertrand Valentin. Pourquoi toute cette agitation ? S’ensuit un autre revirement plutôt rigolo…

Le récit est divisé en petits chapitres qui suivent la chronologie en mettant en scène tour à tour chacun des protagonistes : les membres de la famille Valentin (avec emphase sur Bertrand), un voisin trop curieux, amateur d’armes à feu, le médecin, chacun des enquêteurs… et le perroquet ! Et comme le promet l’éditeur : « Tous les scénarios sont sur la table, y compris les pires ». Tout ça écrit dans un style que je qualifierais de narquois, truffé de métaphores juteuses et d’humour bon enfant.