Premier gain du Décor Mercier, le Giovannina demeure invaincu

Un calendrier de quatre parties était à l’affiche récemment, toutes étant présentées le vendredi 30 octobre à Saint-Prosper, Sainte-Marie, Saint-Joseph et Saint-Charles. Aux termes de ces quatre matchs, le Décor Mercier de Montmagny a enfin pu savourer les joies de la victoire, après un début de saison difficile. Le Giovannina de Sainte-Marie est quant à lui revenu de l’arrière pour demeurer invaincu.

En lever de rideau vendredi soir au Centre récréatif Desjardins de Saint-Prosper, le Décor Mercier a profité d’une poussée de trois buts sans réplique en troisième, effaçant un déficit de 2-1 pour gagner 4-2 devant les Hunters. Il s’agissait de la première victoire de la saison pour les Magnymontois qui avaient perdu leurs trois premières parties, dont une en fusillade.

Après une première période sans but, les Hunters ont pris les devants tôt en deuxième, Christophe Gagné marquant à 5:26 en vertu d’un avantage numérique. Cette avance n’a pas duré longtemps, puisque 13 secondes plus tard, Hugo Guillemette créait l’égalité sur un relais de Vincent Ouellet-Beaudry.

Thomas Paré-Bourque a redonné les devants 2-1 aux locaux avec un but inscrit sans aide à 9:24, et la marque est restée la même jusqu’en début de troisième, lorsque Justin Bernier a de nouveau créé l’égalité pour le Décor Mercier lors d’un avantage numérique à 5:09. Justin Bernier allait semer la consternation dans le Centre récréatif Desjardins en donnant l’avance d’un but aux visiteurs à 18:15, un but inscrit sans aide. Hugo Fréchette a complété la marque pour le Décor Mercier à 19:58.

Saint-Charles remporte le duel de la 279

Pendant ce temps à l’aréna, de Saint-Charles, on a eu droit au premier affrontement de la saison entre les deux équipes bellechassoises, le Plastiques Moore de Saint-Damien rendant visite aux Éperviers. Les deux équipes se sont livré un duel offensif, Saint-Charles l’emportant finalement par la marque de 6-5 en temps réglementaire.

La première période a donné du jeu assez égal, chaque équipe marquant à une reprise. Christopher Sénéchal a permis aux visiteurs de prendre les devants 1-0 à 17:51, Alexi Hudon répliquant avant la fin de l’engagement à 19:21. Le jeu s’est ouvert un peu plus en deuxième, Saint-Charles prenant les devants par un but à la fin de celui-ci.

Jérémy Bourdeau a donné une avance de 2-1 aux locaux en marquant lors d’un désavantage numérique à 4:50, Tristan Laflamme donnant la réplique pour le Plastiques Moore à 8:44. Tyler Cantin a permis aux locaux de retraiter au vestiaire avec une avance d’un but, inscrivant son quatrième de l’année à 12:23. En troisième, pas moins de six buts ont été inscrits, Saint-Charles conservant son avance jusqu’à la fin.

Alexis Hudon, dès la 23e seconde de jeu, puis Charles Bergeron en désavantage numérique à 3:11 ont sonné la charge pour les Éperviers, Thomas Fournier réduisant la marque 5-3 à 4:32. Zachary Lamontagne a redonné une avance de trois buts aux Éperviers à 6:19, avant que le Plastiques Moore ne tente une remontée en fin de rencontre, avec des filets de Jimmy Trahan et Charles Huard à 14:21 et 18:27, les Éperviers tenant bon pour l’emporter.

Le Gio revient de l’arrière

Dans le troisième match de la soirée, présenté au Centre Caztel de Sainte-Marie, l’Élite de Saint-Gilles est passé bien près de faire subir un premier revers cette saison au Giovannina de Sainte-Marie, les Mariverains comblant un déficit de deux buts en troisième pour signer un gain de 4-3 en prolongation devant 429 spectateurs.

Les visiteurs ont pris les devants 1-0 en première, Adam Drolet inscrivant le seul but de l’engagement à 8:53 en avantage numérique. Guillaume Linteau et Guylain Gourde ont permis à l’Élite de prendre les devants 3-0 dans les six premières minutes de jeu de l’engagement. Louis Nadeau a finalement inscrit le Giovannina au pointage lors d’un désavantage numérique à 11:02, complétant une manœuvre de Nicolas Létourneau.

Samuel Landry a rétréci l’écart à un seul but à 10:59, puis Nicolas Létourneau a imposé la prolongation en marquant à 19:11. Louis Nadeau a complété la remontée de la formation de Sainte-Marie avec son deuxième de la rencontre, à 4:34 de la quatrième période.

Jeu blanc pour le Familiprix

Cette soirée d’activité a pris fin avec un affrontement entre le Pavage Jirico de Saint-Jean-Port-Joli et le Familiprix de Saint-Joseph, rencontre présentée devant un peu plus de 200 spectateurs au Centre Frameco. Le gardien William Gagné a repoussé les 35 tirs dirigés vers lui, menant les Joselois à un gain de 5-0 sur le Pavage Jirico.

Alexandre Mathieu a inscrit le seul but de l’engagement initial, et après une deuxième période sans but, les locaux ont inscrit quatre buts supplémentaires sans réplique pour signer la victoire, eux qui ont dirigé 50 tirs vers la cage de Félix-Antoine Leblond.

Jean-Michaël Gilbert a doublé l’avance du Familiprix dès la 26e seconde de jeu en troisième, Mathieu Grenier portant la marque 30 secondes plus tard. Jonathan Veilleux a donné le coup de grâce avec le quatrième but des siens à 4:06, Alexis Côté complétant la marque avec son deuxième de l’année, alors qu’il ne restait que deux minutes à jouer dans le match.

Source : LHCS

Photo : Courtoisie