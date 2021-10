Main-d’œuvre : Deux chambres de commerce s’allient pour parler plus fort

« C’est définitivement la force du réseau, on travaille ensemble pour parler plus fort. Ce n’est que le début aussi, ce n’est pas exclusif », a dit la directrice de la Chambre de commerce de Kamouraska-L’Islet Nancy Dubé, ajoutant que des discussions allaient aussi être entreprises avec celle de la MRC de Rivière-du-Loup.

« Le but est d’être assez pesant pour faire des représentations et faire savoir ce que les entreprises proposent. On va mettre beaucoup d’énergie là-dessus. Ce qu’il faut retenir, c’est qu’on s’unit vraiment sur ce dossier », ajoute Nancy Dubé.

« Des centaines d’emplois sont actuellement disponibles dans notre région et, ensemble, nous devons démontrer aux élus nos besoins et proposer des actions concrètes à faire dès maintenant… pas dans 12 mois », ajoute-t-elle. Différents exemples sont donnés : logements abordables, garderies, accélérer l’immigration, la robotique, etc.

On crée ainsi le « Pôle main-d’œuvre » qui donnera la parole à tous les gens d’affaires de la région des MRC de Montmagny-L’Islet-Kamouraska, sans exception, qu’on soit membre ou non-membre. Ce nouveau pôle sera sous la responsabilité d’Alexandra Lemieux, vice-présidente chez Vitrerie L.C. Inc. et qui est également membre de l’exécutif de la Chambre de commerce et d’industrie de la MRC de Montmagny.