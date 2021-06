Mairie de La Pocatière : Sylvain Hudon tirera sa révérence

Après 16 années d’implication en politique municipale, dont 12 à titre de maire, Sylvain Hudon annonce qu’il renonce à briguer un quatrième mandat à la mairie de la Ville de La Pocatière.

«La politique municipale est une belle aventure et j’y ai mis toute mon énergie et ma détermination, mais c’est également un engagement de tous les instants et il est temps pour moi de passer à autre chose. Le citoyen a toujours été au cœur de mes préoccupations; la famille, la qualité de vie, l’environnement et l’accessibilité des infrastructures municipales proposées aux citoyennes et aux citoyens de notre Ville ont toujours guidé mes décisions. J’ai d’ailleurs la satisfaction d’être demeuré un maire disponible et accessible pour les membres de notre communauté. Je tiens à remercier les conseillères et les conseillers municipaux avec qui j’ai travaillé ces 16 dernières années au développement de notre magnifique milieu. J’ai la conviction que ce travail et cet engagement doivent se faire en équipe. Mon dernier souhait est qu’il y ait davantage de candidats sur les rangs aux prochaines élections qui auront lieu le 7 novembre 2021», a dit M. Hudon, ajoutant souhaiter voir plus de jeunes et de femmes en politique municipale.

Monsieur Hudon demeure en poste jusqu’au mois de novembre et passera le flambeau lors de l’assermentation de la personne qui prendra la relève. La Ville de La Pocatière aura alors un nouveau maire, ou pour la première fois de son histoire, une mairesse, pour assurer son développement et son essor pour les prochaines années.

Source : Sylvain Hudon