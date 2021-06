Investissement important dans les sentiers de la Montagne du Collège

La Corporation de la Montagne du Collège à La Pocatière vient de recevoir la plus grosse subvention de son histoire, ce qui lui permet d’entretenir et de mettre à niveau des sentiers de la montagne.

Le gouvernement remet un peu plus de 80 000 $ et la Corporation ajoutera plus de 20 000 $ pour principalement réparer le sentier qui mène au sommet, érodé par le temps.

Ces investissements étaient devenus nécessaires pour rendre encore plus accessibles et réparer les sentiers de ce joyau dans la région. En effet, des sentiers aménagés au fil du temps par les bénévoles, mais qui étaient un peu moins accessibles à la majorité subiront aussi des travaux pour les ramener à un niveau intermédiaire.

Mentionnons par ailleurs que d’autres organisations ont reçu du financement pour favoriser l’accessibilité aux sentiers et aux sites de pratique d’activités de plein air. C’est le cas aussi du Boisé Beaupré avec plus de 15 000 $ et des sentiers d’Ixworth avec plus de 47 000 $. La Municipalité de Mont-Carmel reçoit près de 20 000 $ pour la Place de la sculpture, celle de L’Islet 18 000 $ pour le réaménagement d’un sentier pédestre et Saint-Pamphile 6000 $ pour des modules d’hébertisme dans les sentiers pédestres des Vieilles Souches.