Mairie de Saint-Aubert : François Diguer entre dans la course

La campagne électorale s’annonce animée dans la municipalité de Saint-Aubert. Le maire sortant, Ghislain Deschênes, a récemment confirmé qu’il sollicitera un troisième mandat. Or, il devra faire face à un adversaire déterminé puisque le conseiller municipal du district 6, François Diguer, a officialisé sa candidature à la mairie en vue des élections du 2 novembre prochain.

Déjà, quatre conseillers lui ont offert leur appui, en l’occurrence Corrinne Lizotte, Lucie Turcotte, Mikael St-Pierre et Lucien Pelletier. « Avec moi, ça fait cinq conseillers sur six », dit-il au Placoteux.

Résident de Saint-Aubert depuis 25 ans, François Diguer siège au conseil municipal depuis 2021. Avant de s’engager en politique municipale, il a œuvré pendant plus de 35 ans au développement de municipalités, de communautés rurales et d’organisations touristiques. Selon lui, cette expérience constitue un atout majeur qu’il souhaite mettre au service de la population locale.

Bien qu’il reconnaisse la contribution de Ghislain Deschênes au développement de Saint-Aubert, cumulant seize années de service municipal, M. Diguer croit néanmoins que le temps est venu pour la localité de prendre un nouveau virage. « C’est indéniable, Ghislain a fortement contribué à la vie municipale! Mais je crois en contrepartie que le moment est venu pour lui de céder la place », affirme-t-il tout en insistant sur le fait que sa candidature n’a rien de personnel contre l’actuel maire.

Réalisations au conseil

Depuis son arrivée au conseil municipal, François Diguer s’est impliqué dans plusieurs dossiers structurants. Il rappelle avoir contribué à la réorganisation de la direction générale, une réforme qui a permis de réduire le nombre de postes de deux à un, afin de gagner en efficacité et de limiter les dépenses.

Par ailleurs, il s’est engagé activement dans la protection des ressources en eau potable, en travaillant de concert avec l’Organisme de bassin versant de la Côte-du-Sud. À ce titre, il a représenté non seulement Saint-Aubert, mais également Saint-Jean-Port-Joli dans les discussions régionales. Pour lui, la protection de l’environnement et de la qualité de vie figure parmi les enjeux incontournables.

Des engagements clairs pour l’avenir

Dans son programme électoral, François Diguer met de l’avant plusieurs priorités. Il souhaite consulter les citoyens quant au développement des terrains adjacents au Centre Yvon-Duval, revitaliser le cœur du village, et poursuivre les efforts pour préserver l’environnement du lac. Il affirme également vouloir respecter la capacité de payer des contribuables en s’assurant que les projets se réalisent dans le respect des finances municipales.

Enfin, concernant le délicat dossier du regroupement municipal — auquel il est personnellement favorable —, il s’engage à respecter le souhait de la majorité. « S’il le faut, les citoyens de Saint-Aubert s’exprimeront sur la question par voie référendaire », précise le principal intéressé.

Une gouvernance axée sur la collaboration

François Diguer entend également privilégier une approche collaborative et transparente dans la gestion municipale. Selon lui, l’avenir de Saint-Aubert repose sur la capacité des élus à travailler en partenariat, et à représenter efficacement la municipalité au sein de la MRC tout en dépassant les clivages locaux. « Je suis à l’écoute des citoyens, autant du village que du lac. Si je suis élu maire de Saint-Aubert, je m’assurerai de prendre des décisions avec une meilleure analyse, et que celles-ci ne reposent pas sur l’esprit de clocher », explique-t-il.

Avec deux candidats déjà en lice, la campagne s’annonce polarisée entre continuité et changement. Les électeurs de Saint-Aubert auront l’occasion de trancher lors du scrutin du 2 novembre prochain. « Saint-Aubert a besoin de changement à la mairie, et la municipalité a l’opportunité d’avoir des élus compétents. Ce sont les contribuables qui doivent sortir gagnants. On doit garder en tête que les payeurs de taxes on atteint leur limite », conclut l’aspirant maire.