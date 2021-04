Maïté Blanchette Vézina à la direction régionale de Centraide Bas-Saint-Laurent

Maïté Blanchette Vézina est la nouvelle directrice régionale pour le Bas-Saint-Laurent, pour Centraide Québec, Chaudière-Appalaches et Bas-Saint-Laurent.

Originaire de Montmagny, Mme Blanchette Vézina a fait ses études à l’Université Laval, d’abord en communications publiques, puis en droit. Après 10 années passées à Québec, elle décide de s’installer à Sainte-Luce, où elle apprécie l’équilibre entre le dynamisme de la ville et la quiétude de la nature. Amoureuse de sa ville et ayant à cœur de faire une différence dans sa communauté, elle devient mairesse de Sainte-Luce en 2017, poste qu’elle occupe avec dynamisme tout en continuant de pratiquer le droit des affaires.

Habitée par le désir profond d’aider les gens les plus vulnérables, Mme Blanchette Vézina a agi à titre d’ambassadrice de la campagne de collecte de dons 2020 de Centraide Bas-Saint-Laurent, qui a permis d’amasser un montant inattendu de 1 012 625 $. Femme de cœur et de tête, elle connaît bien l’impact positif de l’entraide et de la philanthropie. C’est pourquoi elle décide aujourd’hui de faire le saut officiellement dans l’aventure Centraide.