Cégep de La Pocatière : Les enseignants se dotent d’un mandat de grève

« Ça fait un an qu’on négocie, plus d’un an que nous sommes sans convention et il n’y a pas d’avancées à la table depuis plusieurs mois, sinon des reculs. On a utilisé tous les moyens pour se faire entendre jusqu’à maintenant autrement que par la grève, mais toutes nos demandes n’ont pas porté », a déclaré le président.

« C’est la Fédération (FNEEQ-CSN) qui va décider quand on va appliquer notre droit de grève. Une chose est sûre, si on en est là, c’est parce qu’on n’a plus le choix. On a une grosse pensée pour les étudiants qui demeurent toujours notre priorité et pour qui on souhaite que les impacts soient le plus minimes possible », a ajouté David Boutin.