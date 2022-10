Maladies à déclaration obligatoire : surtout des infections transmissibles sexuellement

Au total, 8000 maladies ont été déclarées en 12 ans, ce qui ne comprend pas la COVID-19. 60 % de ces maladies sont des infections transmissibles sexuellement. « C’est une infection très présente, il y a une progression année après année. Ces infections ont des conséquences à long terme chez les gens. On doit intervenir », a dit le Directeur de la santé publique Sylvain Leduc, ajoutant au passage que le seul ralentissement est survenu au plus fort de la pandémie, probablement en raison du confinement.

Les façons de faire pour joindre les plus jeunes et les amener à se faire dépister doivent continuer d’évoluer, a-t-on précisé, ainsi que l’accès aux cliniques.

Par ailleurs, on compte aussi des maladies évitables par la vaccination dans ce bilan. Celle qui circule le plus est la coqueluche, la dernière éclosion remontant à 2017, alors qu’on s’attend à la circulation de la maladie aux cinq à six ans. Celle qu’on redoute le plus est la rougeole, mais elle n’a à peu près pas circulé dans la dernière décennie.