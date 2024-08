Maniac Moto ferme sa succursale de La Pocatière

Le ralentissement économique, l’entrée en vigueur de nouvelles lois encadrant les bicyclettes électriques, ainsi que l’absence d’un volume de consommateurs appréciable pour ce type de véhicules dans le secteur ont eu raison de la succursale de Maniac Moto et Maniac Branché ayant pignon sur rue au Carrefour La Pocatière.

C’est au mois de juillet dernier que l’homme d’affaires magnymontois Éric Dorval a décidé de fermer les portes de sa succursale pocatoise. « Je te dirais que la première année a quand même été bonne, mais on a réellement senti le ralentissement économique dans notre deuxième année. Les ventes ont chuté de moitié, de sorte qu’on s’est rendu compte que le bassin de population n’était pas assez gros pour nos types de produits », révèle-t-il au Placoteux.

Même si l’ouverture du magasin de La Pocatière n’a pas porté les fruits escomptés, les deux autres succursales, situées respectivement à Montmagny et à Rivière-du-Loup, se portent quant à elles très bien.

« À Montmagny, ça va à merveille, malgré le ralentissement économique. À Rivière-du-Loup, après deux années d’existence avec exclusivement la division Maniac Branché, on prend de plus en plus des parts de marché, mais j’admets qu’il faut travailler fort. Il faut aussi dire que contrairement à La Pocatière, le bassin de population en sol louperivois est beaucoup plus important, avec près de 20 000 habitants, sans compter qu’avec les municipalités limitrophes, ont tombe à plus de 35 000 habitants », ajoute l’homme d’affaires.

Malgré l’échec de La Pocatière, Éric Dorval ne ferme pas la porte à une future expansion, mais il demeure cependant prudent pour l’instant.

« Pour le moment, on se concentre sur nos deux autres succursales, ce qui ne nous empêche pas d’observer le marché. »

Maniac Moto, rappelons-le, est une concession de véhicules récréatifs faisant commerce sous les bannières CF Moto, Yamaha, Apollo et Scootterre, et se spécialisant également dans la vente de motos usagées de marque Harley Davidson. Quant à la division Maniac Branché, elle se spécialise dans les véhicules récréatifs électriques, tels que les vélos, motos, triporteurs, scooters, trottinettes, etc.