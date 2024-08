Mathieu Rivest en action pour la sauvegarde de la piscine

Le 13 août dernier, à la demande du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, une première rencontre a été organisée avec plusieurs intervenants du milieu au sujet de la sauvegarde de la piscine intérieure du Cégep de La Pocatière.

S’est joint à cette importante rencontre, messieurs Steve Gignac, le nouveau directeur général du Cégep de La Pocatière, Philippe D’Anjou, président du conseil d’administration du cégep, le comité citoyen, représenté par mesdames Joannie Boilard, Katie Lizotte et Julye Letarte. Également présents, Bernard Généreux, député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup, Gabriel Hudon et Nancy Dubé, respectivement président et directrice générale de la Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet ainsi que Vincent Bérubé, maire de la ville de La Pocatière.

Enfin, la ministre de l’Enseignement supérieur, madame Pascale Déry, a aussi participé, via teams, à cette rencontre afin de répondre à certaines interrogations du Comité citoyen. Avec un manque à gagner de 5,2 millions sur un projet évalué à 11,9 millions, l’objectif premier de ce rendez-vous était de présenter des modèles de réussite de projet similaire au Québec en plus de définir les prochaines étapes respectives à chaque groupe représenté.

« Actuellement, la priorité doit être de donner confiance au conseil d’administration afin qu’il prenne une décision éclairée lors de leur prochaine réunion du conseil d’administration au mois de septembre 2024. La réussite de la réfection de la piscine de La Pocatière sera collective. L’effort financier de tous devra être réaliste et atteignable. L’exemple de différents projets au Québec démontre qu’une moyenne de 25 % du budget provient habituellement du milieu », a déclaré Mathieu Rivest.

D’autres rencontres auront lieu ultérieurement notamment avec le préfet de Kamouraska, monsieur Sylvain Roy, le préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron ainsi que le maire de Ville La Pocatière.

« Il était primordial pour moi de réunir tous les intervenants du milieu à la même table afin de trouver le meilleur chemin à prendre pour la sauvegarde de la piscine du Cégep de La Pocatière. C’est une infrastructure trop importante et je sais que nous sommes capables, ensemble, de trouver une solution adéquate pour notre milieu », a conclu le député.