Manque important de milieux de vie pour accueillir des personnes déficientes

Au moins 30 personnes sont actuellement en attente d’un milieu de vie pour personnes ayant une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l’autisme ou une déficience physique, dans le Bas-Saint-Laurent. Des départs à la retraite et des familles naturelles vieillissantes ont contribué à l’allongement de la liste d’attente.

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent lance une campagne pour recruter des nouvelles ressources. « On recherche des couples, des familles, des personnes qui ont déjà une maison qu’ils souhaitent partager avec ces personnes. Ça prend des gens ouverts aux différences et de faire preuve d’une grande bienveillance pour les accompagner dans leurs vies », a dit Caroline Gadoury, directrice à la Direction des programmes de déficience intellectuelle, trouble du spectre de l’autisme et déficience physique au CISSS.

Idéalement, une ressource peut accueillir entre une et neuf personnes, 24 heures sur 24, avec la possibilité d’avoir du soutien pour prendre des moments de répit. La personne est accompagnée d’un intervenant pivot.

77 ressources de type familial accueillent présentement 362 personnes avec des déficiences dans la région. 30 personnes attendent une place, ce qui motive le CISSS à faire connaître ce travail, car il s’agit d’une tâche à temps plein. La rétribution est normée et calculée en fonction des besoins des usagers. Les personnes en attente sont actuellement avec leurs proches, qui ne seront bientôt plus en mesure de s’en occuper à temps plein.

« La liste d’attente fluctue selon différents facteurs. Ces deux dernières années, la liste a augmenté en raison du vieillissement des familles et le départ à la retraite de plusieurs ressources. La pénurie de logements a aussi un impact, une famille serait intéressée, mais n’a peut-être pas la maison adéquate », ajoutait Mme Gadoury.

Ouverture

Dans le Kamouraska, les besoins sont surtout pour des enfants handicapés. Pas besoin d’avoir une formation dans le domaine pour ouvrir une ressource. « On procède à une évaluation, mais à la base ça prend des gens qui ont envie de s’engager et de prendre soin de ces personnes-là. On offre l’accompagnement au CISSS s’il y a des besoins de formation », ajoute-t-elle.

Kevin Sirois, responsable d’une ressource de type familial à Rimouski, a raconté avoir pris le relais d’une résidence existante il y a deux ans. Il était inquiet du sort de son cousin qui habitait ce milieu de vie et souhaitait qu’il demeure ouvert. « Jusqu’à maintenant, c’est une de plus belles expériences que j’ai pu vivre. Mes proches viennent m’aider, c’est vraiment une ressource familiale. J’accueille sept résidents. Ce qui a de plus beau, c’est vraiment ce que ces personnes peuvent nous apporter. On apprend beaucoup de ces gens-là », a dit M. Sirois.