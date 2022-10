Saint-Onésime-d’Ixworth : Décision à venir concernant la mise aux normes de l’édifice municipal

Rappelons qu’une première consultation postale dans laquelle le projet était présenté aux 750 contribuables de Saint-Onésime-d’Ixworth avait été tenue dans les dernières semaines. 61 personnes s’étaient prononcées en faveur du projet et 32 contre. L’exercice a été répété cette fois en présentiel le 23 octobre, devant une vingtaine de personnes. « On nous a suggéré de démolir l’édifice actuel et de rebâtir ailleurs. Mais où? Il n’y a pas de place dans le cœur du village, et un bureau municipal se doit d’être central », a déclaré le maire Benoît Pilotto, quelques jours après la tenue de la séance d’information.