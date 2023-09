Marché de Noël de La Pocatière 2023 : Période de dépôt des demandes d’inscription

La neuvième édition du Marché de Noël de La Pocatière se tiendra les 25 et 26 novembre 2023, de 9 h 30 à 16 h 30, à la Cathédrale de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

La période de dépôt des demandes d’inscription est en cours jusqu’au 22 septembre 2023. Pour compléter une demande d’inscription en ligne, rendez-vous sur site internet de la Fondation André-Côté.

Le Marché de Noël de La Pocatière est un événement communautaire à caractère artisanal, artistique et culinaire. Il rassemble les artisans, les producteurs et les transformateurs de produits agroalimentaires de la région ainsi que les artistes indépendants et permet à la population de se procurer des produits locaux et de qualité à l’approche de la fête de Noël.

Les objets, les créations ou les produits s’intégrant à l’esprit de Noël et se démarquant par leur qualité et leur originalité seront privilégiés.

Le Marché de Noël est organisé par les Chevaliers de Colomb conseil 5425 — Sainte-Anne, au profit de la Fondation André-Côté, en collaboration avec Développement économique La Pocatière, la Ville de La Pocatière, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de nombreux commanditaires. Pour plus d’informations, veuillez contacter Sébastien Tirman, agent de développement à Développement économique La Pocatière, au 418 856-3702, poste 1292.

Source : Développement économique La Pocatière