Tourisme Bas-Saint-Laurent, toujours en mode développement

L’Association touristique régionale du Bas-Saint-Laurent tenait, le 28 août dernier, sa 45e assemblée générale annuelle au Centre communautaire de Kamouraska en présence de membres, organisations touristiques et partenaires.

Cet événement, qui se tient habituellement en juin, a dû exceptionnellement être déplacé en août. La rencontre s’est terminée au Bistro Côté Est dans une ambiance conviviale. En plus de dresser un bilan positif des actions réalisées au cours de la dernière année, l’organisme a présenté ses priorités ainsi qu’un budget équilibré pour l’année 2023-2024.

« Le succès et la notoriété grandissante de notre région sont attribuables aux efforts et à l’engagement de tous les acteurs touristiques, alors que les enjeux et les défis demeurent bien présents. Je tiens à vous féliciter, en mon nom personnel et au nom du conseil d’administration pour votre contribution à cette belle réussite collective », a mentionné Charles Labrecque, président du conseil d’administration.

« Afin de maintenir la cote de popularité de notre destination, il faut plus que jamais mettre nos forces en commun pour innover, se démarquer et proposer une offre renouvelée et attractive. Notre vision est de faire du Bas-Saint-Laurent la destination nature et affaire quatre saisons de l’est du Canada », ajouté Pierre Levesque, président-directeur général de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

Conseil d’administration

Charles Labrecque de l’Auberge de la Pointe agira à titre de président du conseil d’administration, Hélène Théberge du Site historique maritime de la Pointe-au-Père assurera la vice-présidence et Marlaine St-Jean de l’Hôtel la Libertad sera la secrétaire-trésorière.

S’ajoutent les administrateurs suivants : Ève Simard du Centre d’art de Kamouraska, Joanna Lortie de l’Hôtel Universel à Rivière-du-Loup, Annie Couture du Parc du Mont-Saint-Mathieu, Catherine Gagné du Domaine Valga, Élyme Gilbert du Cirque de la Pointe-Sèche, Martin Rioux-Beaulieu de l’Hôtel le 1212, Patrick Noël du Camping Plage Pohénégamook et Maxime Gendron de Terfa.

Source : Tourisme Bas-Saint-Laurent