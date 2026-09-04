Marché de Noël de La Pocatière : Appel aux artisans et producteurs

Le Marché de Noël de La Pocatière invite les artisans, les producteurs et les transformateurs agroalimentaires de la région à soumettre leur candidature pour sa 12ᵉ édition qui se tiendra les 28 et 29 novembre à la cathédrale Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

Participer à cet événement offre une visibilité optimale auprès de plus de 1200 visiteurs passionnés par l’achat local. C’est l’occasion idéale de valoriser votre savoir-faire, tout en vous associant à un rassemblement mobilisateur qui soutient la Fondation André-Côté.

Comment s’inscrire

Le formulaire de demande d’inscription et la fiche d’information sont disponibles sur le site internet de la Fondation André-Côte, sous les onglets Nous soutenir / Marché de Noël. Les créateurs ont jusqu’au vendredi 11 septembre pour déposer leur dossier. Un total de 68 exposants seront sélectionnés selon des critères de qualité, d’originalité et de diversité.

L’événement est organisé par les Chevaliers de Colomb du conseil # 5425 – Ste-Anne, en collaboration avec la Fondation André-Côté, Développement économique La Pocatière et la Ville de La Pocatière. Pour plus d’informations : Sébastien Tirman, agent de développement, au 418 856-3702, poste 1292, ou par courriel à agent@delp.ca.