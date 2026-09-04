Des sous pour Quartier Jeunesse 1995

Le 15 août, les familles Charest et Rivard de Saint-Pascal ont célébré la dixième et dernière édition de leur tournoi de golf annuel Charest & Rivard « All in ». Les fonds amassés ont été remis au Quartier Jeunesse 1995, la Maison des jeunes de Saint-Pascal.

Lors de cette activité-bénéfice, un montant de 9500 $ a été remis à Serge Binet, directeur du Quartier Jeunesse 1995, en présence de deux accompagnatrices et de quelques jeunes utilisateurs de cet organisme bien implanté à Saint-Pascal.

Au cours des dix dernières années, cette compétition amicale a permis aux frères Charest et Rivard de remettre plus de 50 000 $ à des organismes locaux, dont l’APHK, la Maison de la famille, le Centre Accueil-Partage et le Quartier Jeunesse 1995. Mais, rappelle Daniel Rivard, « si nous avons pu amasser une telle somme, c’est grâce à la grande générosité de nos donateurs et de nos commanditaires. Nous tenons à les remercier, et à souligner le soutien indéfectible de Construction Marcel Charest et fils ».