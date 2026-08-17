Matane est intraitable devant ses partisans

Les Allées du Boulevard ont pris goût aux victoires à la maison en série, cette fois ils ont disposé des Industries Desjardins par la marque de 4 à 3, dimanche à Matane.

Les visiteurs ont pris les devants sur le coup de circuit de Jérémie Maillé-Bizier en 2e manche, mais les locaux ont vite répliqué sur le simple productif de Raphaël Bérubé et la marque était de 1-1 après 2 manches.

À la manche suivante, les Allées du Boulevard ont frappé 3 coups sûrs de suite, soit ceux de François Durette, Maxime Gauthier ainsi que Kota Bekki et le frappeur suivant Louis-Félix Noël a été atteint d’un lancer pour faire 2-1.

En 5e manche Matane a fait preuve d’opportunisme alors qu’Olivier Sirois a réussi un simple avec 2 coureurs en position de marquer, portant le pointage à 4-1.

Kamouraska a bien tenté de créer l’égalité en 7e manche sur l’optionnel de Bastien Caron-Côté et le simple de Gabriel Dubé, mais c’était trop peu, trop tard.

Maxime Gauthier n’a donné que 4 coups sûrs permettant 3 points en 6 manches de travail pour mériter la victoire.

François Durette est venu lancer la dernière manche forçant Jacob Beaulieu et Émilien Plouffe à se commettre dans des retraits avec le point égalisateur sur les sentiers.

Dans le camp adverse, Jérémie Maillé-Bizier a subi le revers donnant 4 points sur 10 coups sûrs en 4.1 manches sur la butte. Le vétéran Martin Bossé a complété le match au monticule.

En attaque, François Durette et Kota Bekki ont 3 coups sûrs chacun. Olivier Sirois termine avec 2 coups sûrs et 2 points produits. Jérémie Maillé-Bizier est le seul avec 2 coups sûrs pour les Industries Desjardins.

Avec cette victoire, Matane égalise la série demi-finale 1 à 1. La prochaine rencontre sera présentée mercredi à Saint-Pascal à compter de 20h.