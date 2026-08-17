Tarifs douaniers états-uniens : La MRC de L’Islet réclame la fin de l’incertitude et un soutien aux entreprises

La MRC de L’Islet presse Ottawa et Québec d’intervenir afin de mettre fin à l’incertitude entourant les tarifs douaniers imposés par l’administration Trump. Devant les conséquences déjà ressenties dans la région, elle réclame également des mesures de soutien pour les entreprises directement touchées par le conflit commercial.

L’enjeu est particulièrement important dans la MRC de L’Islet, où le secteur manufacturier représente l’un des principaux moteurs de l’économie. La fabrication génère des milliers d’emplois directs et indirects sur le territoire, et forme avec les secteurs forestier et agricole le noyau dur de l’activité économique régionale.

Or, plusieurs entreprises manufacturières ont déjà vu leur volume d’exportation diminuer à la suite des précédentes vagues de tarifs douaniers états-uniens. À cette situation s’ajoute maintenant la menace de nouvelles mesures qui pourraient alourdir davantage le fardeau des entreprises exportatrices au cours des prochains jours.

Selon le préfet de la MRC de L’Islet, Normand Caron, les conséquences financières se chiffrent déjà à plusieurs millions de dollars. « Les entreprises estiment les pertes à plusieurs millions de dollars, mais le bilan pourrait rapidement s’aggraver si l’entrée en vigueur des nouveaux tarifs annoncés pour le 19 août prochain était confirmée. L’onde de choc affecterait alors non seulement les travailleurs des entreprises manufacturières et leurs familles, mais aussi bon nombre de sous-traitants, de transporteurs, et ultimement de commerces de proximité. Notre région, déjà affaiblie en raison des enjeux relatifs au bois d’œuvre, pourrait éprouver de sérieuses difficultés à s’en remettre », prévient-il.

La MRC craint ainsi que les répercussions dépassent largement les entreprises qui exportent directement leurs produits aux États-Unis. Toute une chaîne économique régionale pourrait être affectée si les activités manufacturières devaient ralentir davantage.

Devant la situation, la MRC de L’Islet a fait parvenir une série de lettres aux ministres responsables des dossiers économiques, tant à Québec qu’à Ottawa. Elle demande que les préoccupations des entrepreneurs de la région soient prises en considération dans le cadre des négociations entre le Canada et les États-Unis.

Pour Normand Caron, la prévisibilité devient maintenant essentielle pour permettre aux entreprises de planifier leurs activités. « L’incertitude doit cesser. Une entente formelle, même en incluant des tarifs, permettrait en effet aux entreprises de se positionner adéquatement face au marché, et de mieux affronter la tempête », a conclu le préfet.