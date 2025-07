Match des Étoiles: Le Kamouraska sera bien représenté à la maison

Plus que deux jours avant le retour du Match des Étoiles de la Ligue de baseball Puribec qui sera présenté le samedi 26 juillet, dès 19h à Saint-Pascal. L’équipe locale sera très bien représentée lors de cette classique alors que les partisans ont été plus de 415 à voter pour la sélection des joueurs les plus méritants.

Jérémie Maillé-Bizier

Évoluant dans le circuit pour une deuxième saison, Jérémie Maillé-Bizier a pu démontrer toute sa polyvalence avec la formation du Kamouraska. Il fait tout sur le terrain, il peut frapper le gros coup sûr, lancer un match complet, plonger pour capter une balle dans le champ ou voler un le deuxième coussin. Cette saison, il a récolté 17 coups sûrs avec deux circuits et 15 points produits.

Maxime Bourgelas

Depuis son passage avec les Riverains, les amateurs de baseball du Bas-Saint-Laurent ont découvert un joueur rempli de talent et passionné par son sport. L’an dernier, Maxime Bourgelas a été consacré dans le top 3 des meilleurs frappeurs de la Ligue Puribec et cette saison il est toujours une menace pour les lanceurs adverses.

Cédric Lizotte

Il est la révélation en attaque pour le Kamouraska cette saison. Même si son talent ne laissait pas de doute, les performances de Cédric Lizotte sont en progression depuis le début de la campagne. Le frappeur droitier a surtout réussi des coups sûrs très importants enregistrant deux coups de circuit et neuf points produits.