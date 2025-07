Saint-Jean-Port-Joli : Un investissement de 2,7 M$ pour un nouveau centre communautaire

La communauté de Saint-Jean-Port-Joli bénéficiera bientôt d’un nouveau centre communautaire, grâce à un appui financier du gouvernement du Québec. Une somme de 2 704 260 $ a été accordée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) pour la construction de l’infrastructure, qui verra le jour au 775, avenue de Gaspé Ouest.

L’annonce a récemment été faite par le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest, au nom de la ministre des Affaires municipales Andrée Laforest. Le nouveau bâtiment, entièrement de plain-pied, abritera une salle polyvalente, une cuisine communautaire, un vestiaire, des locaux pour le personnel, ainsi que plusieurs espaces de rangement. Cette nouvelle installation viendra bonifier de façon significative l’offre de services communautaires disponibles dans la municipalité.

« Je suis heureux pour les gens de Saint-Jean-Port-Joli qui bénéficieront d’un tout nouveau centre communautaire aménagé selon leurs besoins. Le gouvernement du Québec joint ainsi ses efforts à ceux de la Municipalité pour offrir aux Port-Joliennes et Port-Joliens un lieu de rencontre pour toutes les générations », a souligné M. Rivest.

Le maire Normand Caron a salué une annonce qui dépasse largement le volet immobilier. « Le projet du Domaine de Gaspé constitue un véritable levier de développement pour notre communauté, générant des retombées économiques et sociales, et ce, tant sur le plan des loisirs que du point de vue culturel. Cela renforcera également le tissu local, et favorisera du même souffle un avenir prospère et durable pour tous », a-t-il déclaré.

Un autre élément marquant de ce projet est sa conception en bois, un choix qui s’inscrit dans la Politique d’intégration du bois en construction du gouvernement du Québec. Grâce à cette initiative, le taux d’aide financière a été bonifié de 8 %, en reconnaissance des avantages environnementaux, économiques et sociaux de ce matériau renouvelable.

L’ajout de ce centre communautaire vient répondre à un besoin exprimé depuis plusieurs années par la population et les organismes locaux, à la recherche d’espaces fonctionnels et accessibles pour tenir leurs activités. Situé stratégiquement dans un secteur en développement, l’édifice s’intégrera harmonieusement au Domaine de Gaspé, un quartier en pleine effervescence.

Le financement annoncé provient du Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales (PRACIM), une mesure inscrite dans le Plan québécois des infrastructures (PQI) 2025-2035. Ce vaste programme prévoit plus de sept milliards de dollars d’investissements dans les infrastructures municipales à travers la province.