Mathieu Rivest annonce 149 728 $ pour L’ABC des Hauts Plateaux

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest a récemment annoncé qu’une aide financière totalisant 149 728 $ était accordée à l’organisme communautaire L’ABC des Hauts Plateaux qui œuvre au sud des MRC de L’Islet et de Montmagny à la suite de l’appel de projets 2023-2024 du programme Québec ami des aînés (QADA) pour le projet Tissés serrés 2.0 de l’organisme L’ABC des Hauts Plateaux.

« L’octroi de cette aide financière est une excellente nouvelle, alors que ce sont les aînés qui en bénéficieront directement. Je félicite l’organisme L’ABC des Hauts Plateaux qui a proposé un projet innovant et porteur pour notre communauté. Notre gouvernement est fier de vous soutenir dans la réalisation de ces initiatives », a déclaré Mathieu Rivest, député de Côte-du-Sud.

« De tels investissements témoignent de la volonté ferme de notre gouvernement d’accroître le soutien apporté aux organismes œuvrant auprès des aînés dans la réalisation de projets locaux, régionaux et nationaux. Les initiatives qui en résulteront sauront soutenir la volonté des aînés de mener une vie active et autonome le plus longtemps possible dans leur propre communauté », a quant à elle ajouté Sonia Bélanger, ministre responsable des Aînés et ministre déléguée à la Santé.

Rappelons que le programme QADA a pour but d’offrir une aide financière à des organismes sans but lucratif pour des initiatives visant à adapter les milieux de vie à la réalité des aînés et à contribuer à l’atteinte des objectifs gouvernementaux en matière de vieillissement actif.

« L’équipe de L’ABC des Hauts Plateaux est très heureuse de participer aux efforts collectifs pour préserver les capacités cognitives et physiques des personnes âgées de son territoire. Avec le projet intergénérationnel Tissés serrés 2.0, elles auront la possibilité de s’activer, de se sentir utiles et d’être en contact avec des jeunes, et ce, qu’elles habitent en résidence ou à domicile ! », a conclu Mélanie Desrosiers, coordonnatrice et formatrice à L’ABC des Hauts Plateaux.