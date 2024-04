À la fin mai, un spectacle unique se déroulera sur les îles de Duvetnor. Des milliers d’oiseaux marins viendront nicher sur les îles, ce qui permettra de procéder à la cueillette de duvet d’eider. Les canards femelles pondent leurs œufs, et une équipe d’une douzaine de personnes recueille une partie du duvet lorsque la femelle s’absente.

« On retire et on replace ensuite les œufs délicatement, avant de recouvrir le nid entier avec des débris végétaux prélevés autour. La femelle s’affairera dès son retour à redonner à ce nid un aspect normal et toute sa fonctionnalité. La quantité de duvet prélevée atteint 100 % du duvet présent dans les nids éclos, entièrement détruits ou abandonnés, mais une fraction beaucoup plus faible dans les nids en incubation. Après cette récolte, la femelle va reconstruire le nid avec le matériel restant », explique Jean Bédard.

Les îles de Duvetnor, avec leurs activités écotouristiques, sont très populaires et attirent des touristes de partout depuis 35 ans. Avec sept chalets, 25 emplacements de camping répartis sur quatre sites, neuf chambres en auberge sur l’île aux Lièvres (rénovée en 2021) et trois chambres au phare des îles du Pot à l’Eau-de-vie. Duvetnor prévoit ouvrir le 31 mai 2024.