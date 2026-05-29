Mathieu Rivest annonce 2,5 M$ à Art Massif

L’entreprise Art Massif Structures de Bois pourra compter sur un appui financier de 2,5 millions de dollars du gouvernement du Québec afin de renforcer sa compétitivité et poursuivre son développement dans le secteur des produits forestiers innovants. L’annonce a récemment été faite par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, lors d’une visite de l’entreprise.

Cet investissement a permis à l’entreprise de faire l’acquisition de nouveaux équipements destinés à la production de lamellé-collé de peuplier faux-tremble. Cette nouvelle ligne de production vient bonifier l’offre déjà existante de lamellé-collé d’épinette et permet à l’entreprise de mettre en marché un produit à forte valeur ajoutée se distinguant de l’offre actuelle.

Le projet entraîne également une augmentation importante de la capacité de transformation de l’usine, qui passe de 2 millions à 6 millions de pieds, mesure de planche (PMP). Selon l’entreprise, cette modernisation contribuera à améliorer tant les qualités visuelles que structurales de ses produits, tout en consolidant la quarantaine d’emplois présents à son usine de production.

Lors de l’annonce, Mathieu Rivest était accompagné de Dave Savard, directeur des ventes, ainsi que de Geneviève Constancis, directrice du développement des affaires et partenaire-actionnaire d’Art Massif. La ministre des Ressources naturelles et des Forêts, Kateri Champagne Jourdain, a souligné l’importance de soutenir les entreprises qui misent sur l’innovation afin d’assurer l’avenir du secteur forestier québécois.

« C’est essentiel, pour notre gouvernement, de soutenir concrètement des entreprises qui contribuent à l’innovation et à la vitalité de notre industrie forestière. Avec des investissements comme celui-ci, nous aidons les entreprises à gagner en compétitivité, à consolider des emplois de qualité et à créer encore plus de retombées positives dans nos régions », a-t-elle déclaré.

De son côté, le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, estime que ce projet démontre l’importance de soutenir les entreprises régionales qui créent de la richesse localement.

« Je suis particulièrement fier d’annoncer cet investissement, parce que ce sont des projets comme celui d’Art Massif qui donnent tout son sens à notre engagement à l’égard des régions. En soutenant une entreprise d’ici qui innove et crée de la richesse localement, on renforce la compétitivité de notre industrie forestière tout en contribuant à la vitalité économique du Bas-Saint-Laurent », a-t-il affirmé.

Pour sa part, Geneviève Constancis souligne que le projet permet à l’entreprise de valoriser une essence forestière encore peu exploitée. « En développant le peuplier faux-tremble sous son nom commercial Aspen Pure, nous mettons en valeur une essence sous-utilisée, mais omniprésente sur notre territoire, ce qui contribue ainsi à une gestion plus durable de nos forêts et à l’adaptation aux changements climatiques. Cet investissement nous permet également de renforcer la compétitivité de notre industrie, de consolider des emplois spécialisés en région et d’accroître le rayonnement de l’expertise québécoise sur les marchés nord-américains », a-t-elle indiqué.

Le financement accordé provient du Programme Innovation Bois, une initiative gouvernementale visant à stimuler l’innovation dans le secteur forestier québécois. Ce programme soutient notamment les projets de modernisation, d’agrandissement, de diversification de la production, de robotisation et d’automatisation des procédés. L’objectif est d’améliorer la productivité des entreprises, de répondre aux défis liés à la rareté de la main-d’œuvre et d’assurer la pérennité de l’industrie forestière dans les différentes régions du Québec.

Grâce à cet investissement, Art Massif espère consolider sa position sur les marchés nord-américains tout en poursuivant le développement de produits forestiers novateurs issus du savoir-faire québécois.