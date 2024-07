Mathieu Rivest annonce plus de 300 000 $ pour L’Association quad de l’Oie blanche

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a récemment annoncé au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Geneviève Guilbault, l’octroi d’une aide financière maximale de 303 375 $ à L’Association quad de l’Oie blanche afin d’améliorer ses infrastructures destinées à l’utilisation des véhicules hors route (VHR), et de renforcer la sécurité.

« L’obtention de cette subvention nous permettra de construire un nouveau pont sécuritaire sur le sentier Trans-Québec, un sentier important qui permet aux quadistes de traverser d’ouest en est la région de la Côte-du-Sud. Nous en sommes très heureux, car la sécurité de nos membres est notre priorité », a déclaré Nathalie Bélanger, présidente de l’Association quad de l’Oie blanche.

Rappelons que les deux volets du Programme d’aide financière aux véhicules hors route (PAVHR) contribuent à réduire les conséquences de la pratique du VHR, notamment sur le voisinage, la faune et les habitats fauniques, mais aussi d’améliorer la sécurité routière. Doté d’une enveloppe de plus de 3 M$ pour l’année financière 2022-2023, le programme a contribué financièrement à plusieurs projets de mise en place d’infrastructures et d’aménagements destinés aux VHR à l’échelle du Québec.

Pour le député local, cette annonce provoquera des conséquences tangibles pour la Côte-du-Sud. « L’annonce de cette aide financière aura des retombées positives dans notre région. La pratique du VHR représente un important secteur d’activité dont les retombées économiques annuelles pour le Québec se chiffrent à plusieurs milliards de dollars. Le projet qui en découlera permettra de poser des gestes concrets en matière de sécurité, au bénéfice des usagers du réseau de sentiers en Côte-du-Sud », a affirmé Mathieu Rivest.

Rappelons que le Programme d’aide financière aux véhicules hors route poursuit les objectifs suivants, soit renforcer la sécurité dans la pratique du VHR; améliorer les infrastructures destinées à l’utilisation de ces véhicules; favoriser la pérennité des réseaux de sentiers de VHR; améliorer la surveillance des sentiers et sensibiliser les utilisateurs et utilisatrices de ce type de véhicule; limiter les effets néfastes de cette pratique sur la faune et les habitats fauniques. Le programme est en vigueur depuis le 16 août 2022 et se terminera le 31 mars prochain.