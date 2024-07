Québec annonce 40 M$ pour Umano Medical

Le gouvernement du Québec et Investissement Québec ont récemment accordé une aide financière de 40 millions de dollars à Umano Medical, une entreprise totalement québécoise basée à L’Islet se spécialisant dans la conception, la fabrication et la distribution de lits, de matelas thérapeutiques, et de produits innovants pour les établissements de soins de santé. Ce projet évalué à plus de 115 millions de dollars devrait générer plus de deux cents nouveaux emplois.

C’est le ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, ministre responsable du Développement économique régional Pierre Fitzgibbon, accompagné du ministre de l’Éducation et ministre responsable de la région de Chaudière-Appalaches, Bernard Drainville, et du député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, qui en ont a fait l’annonce le jeudi 27 juin dernier, directement chez Umano Medical à L’Islet.

« Le Québec doit miser sur les secteurs qui disposent d’atouts lui permettant de se démarquer à l’international. Les sciences de la vie font partie de nos créneaux prioritaires et stratégiques. Notre soutien à Umano Medical assurera une adéquation entre les produits développés et les besoins de notre système de santé », a déclaré Pierre Fitzgibbon.

Les investissements qui seront faits permettront à l’entreprise de réaliser du développement de produits afin de commercialiser de nouvelles solutions, ainsi que de couvrir des dépenses en immobilisations visant l’augmentation de la productivité de ses usines de L’Islet et de Lévis, situées toutes les deux dans la grande région de Chaudière-Appalaches.

Le projet a aussi pour objectif d’augmenter les efforts en recherche et développement, et la capacité de production de l’entreprise pour qu’elle puisse continuer d’offrir les produits avant-gardistes qui font la fierté d’Umano Medical, et la font rayonner par ses innovations jusqu’à l’international.

« Nous sommes très fiers que le gouvernement du Québec et nos partenaires financiers continuent d’appuyer l’industrie médicale. Au quotidien, nos équipes sont déterminées à offrir des solutions innovantes pour nos clients répartis sur quatre continents. Cette annonce nous permet de poursuivre notre expansion, et de continuer d’offrir des emplois stimulants dans la région », a commenté quant à lui Robert Dion, coprésident opération, finances et administration chez Umano Medical.

Le soutien financier se décline comme suit : un prêt de 20 millions de dollars est octroyé par le ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, par l’entremise du programme ESSOR géré par Investissement Québec à titre de mandataire, tandis qu’un prêt du même montant provient des fonds propres d’Investissement Québec.

« Aujourd’hui, notre gouvernement met en valeur une entreprise qui fait la fierté de toute une région. Le secteur des sciences de la vie crée l’un des plus importants effets de levier sur le plan social, et sur la création de richesse collective au Québec. Umano Medical est un bel exemple de réussite dans ce domaine », a conclu Mathieu Rivest, visiblement enthousiasmé par cette annonce.