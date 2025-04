Mathieu Rivest annonce plus de 300 000 $

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a récemment annoncé un investissement de 311 698 $ pour soutenir quatre projets de commerces de proximité dans la circonscription. Cette initiative s’inscrit dans le cadre du volet Commerces de proximité du Fonds régions et ruralité (FRR), soit une enveloppe de 50 millions $ sur cinq ans.

Les quatre projets financés sont les suivants : à Notre-Dame-du-Rosaire, revitalisation du dépanneur et de la station-service (107 295 $), projet mené par le Comité d’action et de développement de la localité ; à L’Islet, mise à jour des équipements de réfrigération et entretien du bâtiment d’Aubonne Opération (47 888 $) ; à Sainte-Louise, optimisation et pérennité du Marché aux Caissons (37 515 $) par le service d’alimentation de proximité ; à Sainte-Perpétue, rénovation du bâtiment et développement d’un nouveau marché pour le Magasin Coop de Sainte-Perpétue (119 000 $).

« Quand le commerce central d’une petite municipalité est forcé de fermer ses portes, c’est tout le monde qui en souffre. Notre gouvernement en est conscient, et c’est pourquoi il investit des sommes considérables pour soutenir l’économie de nos régions », a déclaré Mathieu Rivest.

Un deuxième appel de projets est en cours jusqu’au 2 mai.