La Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska présente ses résultats pour 2024

Le 3 avril dernier, la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska tenait son assemblée générale annuelle (AGA) virtuelle pour présenter à ses membres les résultats financiers de l’année 2024. Au cours des quatre jours suivants la rencontre, ces derniers ont pu se prononcer sur la proportion des excédents versée en ristournes individuelles, et celle remise à la communauté.

L’acceptation du projet de partage dans le cadre de l’AGA confirme le versement d’une ristourne totale de 1 110 072 $. Un montant de 978 417 $ sera remis aux membres sous forme de ristournes individuelles, et 131 655 $ serviront à alimenter le Fonds d’aide au développement du milieu (FADM). « La décision prise par les membres lors de l’assemblée générale annuelle permet à la Caisse, sous la responsabilité du conseil d’administration, de contribuer au développement de notre communauté en soutenant des projets structurants qui répondent à des besoins communs. Il s’agit d’un levier puissant, unique à Desjardins », souligne Cécile Joseph, présidente du conseil d’administration de la Caisse.

Des résultats positifs

La Caisse Centre-Est-du-Kamouraska possède un actif global de 599,8 M$, et compte 13 044 membres. Au terme de l’exercice financier terminé le 31 décembre 2024, l’institution affiche des excédents d’opérations de 9,7 M$, en baisse de 7,6 % par rapport à 2023. Son volume d’affaires a toutefois augmenté de 3,2 %, pour s’établir à 1,17 G$ pendant la même période.

En plus de verser une ristourne aux membres, la Caisse a octroyé 69 146 $ en commandites et en dons, et 170 807 $ par l’intermédiaire de son Fonds d’aide au développement du milieu.

Enfin, quatre postes étaient à pourvoir au conseil d’administration de la Caisse, et un nombre de candidatures inférieur au nombre de postes ouverts a été reçu. André Charest et Dorisse St-Pierre ont donc été élus par acclamation.

En 2025, Desjardins souligne ses 125 ans de présence au service de ses membres et clients. La Caisse Centre-Est-du-Kamouraska s’est dite « fière de faire partie de ce grand mouvement qui, tout en aidant les personnes et les communautés à prospérer, s’inscrit dans la longévité avec pertinence et solidité ».