Mathieu Rivest nommé au sein du Conseil des régions

Le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest, amorce un nouveau chapitre de son engagement politique en acceptant le rôle de responsable du Bas-Saint-Laurent au sein du tout nouveau Conseil des régions. Une nomination qu’il accueille avec enthousiasme et détermination, dans un contexte où le gouvernement souhaite resserrer les liens entre Québec et les réalités régionales.

« C’est avec fierté que j’accepte le rôle de responsable du Bas-Saint-Laurent au sein du nouveau Conseil des régions », a-t-il déclaré, insistant sur l’importance de cette instance pour mieux comprendre et répondre aux enjeux propres à chaque territoire. Pour lui, la création de ce conseil constitue un signal clair d’une volonté politique d’agir plus concrètement sur le terrain.

Le Conseil des régions

Le Conseil des régions est une initiative portée par la première ministre Christine Fréchette. Cette nouvelle structure vise à offrir une représentation plus ciblée et plus efficace des différentes régions du Québec. L’objectif est simple : favoriser une meilleure écoute des besoins locaux, et accélérer la mise en œuvre de solutions adaptées.

Dans ce cadre, Mathieu Rivest sera appelé à défendre les intérêts du Bas-Saint-Laurent, une région qui est aussi confrontée à des défis bien réels. « Le Bas-Saint-Laurent a une identité forte, des défis bien réels, mais aussi un immense potentiel. C’est avec conviction que je porterai la voix de notre région », a-t-il affirmé.

Il travaillera en étroite collaboration avec le ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, afin d’assurer une coordination efficace des actions gouvernementales. Les rencontres du Conseil se tiendront aux deux semaines, permettant un suivi régulier des priorités régionales, et une capacité d’intervention plus rapide.

Nouvelle approche

Cette nouvelle approche marque un changement notable par rapport au modèle précédent. Jusqu’à récemment, les régions étaient souvent représentées par des ministres déjà chargés de multiples responsabilités. À titre d’exemple, sous le gouvernement de François Legault, certains ministres devaient gérer simultanément plusieurs régions, ce qui limitait parfois la profondeur du suivi accordé à chacune.

Désormais, la majorité des régions seront représentées par de simples députés, une décision qui vise à renforcer leur implication directe dans les dossiers régionaux. Seuls deux ministres conservent une responsabilité régionale spécifique, soient Jean-François Simard pour la Capitale-Nationale, et Chantal Rouleau pour Montréal.

Le Conseil des régions regroupe des élus issus des quatre coins du Québec. Outre Mathieu Rivest, on y retrouve Nancy Guillemette, Simon Allaire, Geneviève Hébert, Suzanne Tremblay et Stéphane Sainte-Croix, Suzanne Blais, Yves Montigny, Denis Lamothe, Isabelle Lecours, Céline Haytayan, Louis-Charles Thouin, Chantale Jeannotte, Jean-Bernard Émond, Audrey Bogemans, Sébastien Schneeberger, ainsi que Jean-François Simard et Chantal Rouleau. Une équipe élargie, appelée à porter la réalité de chacune des régions autour de la même table.

Pour Mathieu Rivest, ce nouveau mandat s’inscrit dans la continuité de son travail auprès des citoyens de Côte-du-Sud. Il assure vouloir mener de front ses responsabilités régionales et locales, avec le même niveau d’engagement. « Je m’engage à m’investir pleinement dans ce rôle, tout en continuant de représenter avec fierté ma circonscription », a-t-il conclu.