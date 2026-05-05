Un projet résidentiel d’envergure à Saint-Pacôme

La Municipalité de Saint-Pacôme annonce la mise en œuvre du projet Développement domiciliaire Garneau Saint-Pacôme, un projet d’envergure réalisé en collaboration avec MD2 Immobilier. Les promoteurs ont pour objectif de réaliser une densification harmonieuse du territoire, et d’améliorer l’accès à des logements de qualité.

On prévoit la construction d’un ensemble résidentiel avec un potentiel de 48 unités, situé dans le prolongement de la rue Garneau, à l’est du village. C’est le premier projet de ce genre à être mis en branle depuis 25 ans. Il représente des investissements de plusieurs millions de dollars, et contribuera significativement à la vitalité économique et résidentielle de la municipalité. « Pour nous, c’est un beau legs à la municipalité pour son 175e anniversaire », affirme Michel Martin, chargé de projet.

Situé à proximité de l’autoroute 20, le développement proposera une offre résidentielle diversifiée composée d’immeubles à logements, d’habitations unifamiliales et de jumelés, répondant aux besoins des familles, des jeunes professionnels, des retraités et des aînés. Comme argument de vente, on fait valoir la proximité de Saint-Pacôme à l’autoroute 20 et de centres urbains comme Rivière-du-Loup, Lévis ou Québec, ainsi que l’accessibilité à plusieurs institutions d’enseignement secondaire et collégial.

On souligne également les nombreux services de proximité disponibles dans la municipalité, tels des commerces et services variés, plusieurs services de garde, une école primaire dynamique, et des activités sportives et de plein air accessibles. Selon les responsables du dossier pour la Municipalité, « ce projet reflète une vision concertée du développement du territoire, axée sur la qualité de vie, l’accessibilité et la durabilité. »

Un projet de longue haleine

Le terrain à développer a une superficie de 21 000 m2, et avait déjà fait l’objet d’un projet en 2014, qui n’avait pas eu de suite. Il a été racheté par la Municipalité en mars 2025, achat qui a été suivi d’une politique de développement domiciliaire en septembre de la même année. Deux chargés de projet, Michel Martin et Alain Desjardins, ont alors été mandatés pour concrétiser le projet.

Dès novembre, des discussions ont eu lieu avec quelques promoteurs, et c’est l’offre de l’entreprise MD2, dont les propriétaires sont Mathieu Dubé, originaire de Saint-Pacôme, et Maggie Deschênes, qui a été retenue. L’entreprise est spécialisée dans le développement de projets domiciliaires locatifs. L’acte de vente a été signé en mars dernier, et les travaux d’excavation pour la phase 1 du projet ont commencé en avril pour préparer les terrains.

Cette première phase verra la construction de deux édifices multilogements, de huit unités chacun. Chaque édifice comportera quatre logements comportant une chambre, deux logements de deux chambres, et deux logements de trois chambres, ce qui permettra de répondre aux besoins tant des familles que des personnes seules.

Si le promoteur obtient rapidement les autorisations gouvernementales requises, le premier bâtiment pourrait être prêt dès ce printemps, et le deuxième à l’automne. Selon la demande, deux autres édifices à logements pourraient être construits dans une phase 2, d’ici la fin de 2033, et il restera de l’espace pour la construction de maisons unifamiliales et de jumelés.

L’ensemble des infrastructures routières, d’aqueduc et d’égout sera remis à la Municipalité à la fin de la phase 2, et cette prise de possession sera suivie de travaux d’asphaltage dans le nouveau tronçon de la rue Garneau. En saluant sa collaboration avec MD2, la Municipalité de Saint-Pacôme dit se faire « un devoir d’être un facilitateur, et invite les promoteurs qui ont des projets à venir [la] rencontrer ».