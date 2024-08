Mathieu Rivest obtient 54,5 M$ pour le Complexe culturel et sportif

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a visiblement honoré sa promesse phare de la dernière campagne électorale, soit de trouver le financement nécessaire pour la construction du Complexe culturel et sportif à Montmagny. Le mercredi 21 août dernier, il a annoncé 34,5 M$ supplémentaires, alors qu’il avait déjà au préalable trouvé 20 M$. Ainsi, sur un projet de 77 M$, 54,5 M$ sont garantis par Québec, ce qui représente 72 % du financement global du Complexe.

En somme, 20 M$ proviennent du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air (PAFIRSPA), 20 M$ du Plan québécois des infrastructures (PQI), et 14,5 M$ du ministère de la Culture et des Communications. Les 28 % restants seront assumés par le milieu, dont 6,8 M$ par la MRC de Montmagny. La différence viendra essentiellement de levées de fonds, et de la participation de divers partenaires. Une somme du gouvernement fédéral devrait également venir attacher le reste du financement.

« Le conseil des maires de la MRC de Montmagny a toujours reconnu l’importance de ce projet pour développer notre communauté, c’est pourquoi nous avons consenti un investissement majeur, tout en veillant à respecter la capacité financière de nos citoyens », a déclaré par voie de communiqué le préfet Frédéric Jean, qui ne pouvait être sur place lors de l’annonce.

Le projet sera par ailleurs réalisé en deux phases distinctes, soit une pour le complexe sportif, et une autre pour la salle de spectacle. « Je souhaite que les travaux commencent le plus rapidement possible », déclare Mathieu Rivest.

Un nouveau complexe sportif

L’école secondaire Louis-Jacques-Casault sera donc agrandie par la construction d’un complexe sportif comprenant notamment une palestre et un centre aquatique. Les élèves pourront ainsi profiter d’infrastructures sportives neuves et attractives, ce qui accroîtra, dit-on, leur motivation, et les encouragera à s’investir davantage dans la pratique du sport. Le nouveau complexe sportif sera aussi accessible à l’ensemble des citoyens.

Une salle de spectacle plus moderne

Dans le but d’offrir un lieu culturel au goût du jour, la salle Edwin-Bélanger, qui est adjacente à l’école, sera rénovée. Cela permettra notamment d’augmenter son nombre de places — qui passera de 557 à 700 —, de bonifier les équipements, et d’améliorer la configuration de la salle. Cette nouvelle salle de spectacle sera utile pour tout le milieu culturel de la région, et permettra d’accueillir des artistes tout au long de l’année. Le gouvernement du Québec réserve, dans le cadre de ce projet, une somme de 14,5 millions de dollars, sous réserve de la présentation d’un montage financier complet par les promoteurs du projet.

Le député a livré

L’annonce étant très importante pour le gouvernement du Québec, la ministre responsable du Sport, du Loisir et du Plein air Isabelle Charest, et le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe s’étaient déplacés pour l’occasion.

« Vous savez, mon bureau à l’Assemblée nationale est situé juste devant celui de Mathieu Rivest, et je peux vous dire que ça fait longtemps que j’entends parler de ce projet. Je tiens aussi à préciser que votre projet est un des plus gros au Québec en termes d’infrastructure culturelle, et c’est aussi un des plus beaux, car il est porté par la communauté », exprime Mathieu Lacombe.

Frédéric Jean a également tenu à souligner l’apport plus qu’important de Mathieu Rivest dans ce dossier. « Au nom de mes collègues maires et en mon nom personnel, je souhaite tout d’abord exprimer toute ma gratitude envers le gouvernement du Québec pour avoir répondu à l’appel des gens de notre région, ainsi qu’à notre député, Mathieu Rivest, qui a collaboré avec notre communauté. Le projet du complexe culturel et sportif est l’un des plus beaux exemples de concertation et de mobilisation au Québec. Depuis cinq ans, plus de 20 organisations et des centaines de personnes ont uni leurs forces positivement pour faire de ce projet une réalité. Bravo! »

En terminant, le député de Côte-du-Sud a tenu à saluer le travail « exemplaire » du grand comité et des partenaires pour la réussite du projet.

« Après plus de cinq ans de travail rigoureux effectué par une vingtaine de partenaires des MRC de L’Islet et de Montmagny, c’est aujourd’hui la concrétisation d’une mobilisation historique. Je suis fier de voir le leadership mobilisateur de la MRC de Montmagny qui a su démontrer l’engagement et le soutien dans la communauté en regroupant des partenaires qui croyaient à la viabilité du projet. La mobilisation financière du milieu va assurément aider à renforcer le sentiment d’appartenance, tout en favorisant la participation et l’implication des citoyens dans les activités de ce nouveau milieu de vie. »