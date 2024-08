Rosalie Drapeau progresse vers le rêve olympique

Rosalie Drapeau de Saint-Roch-des-Aulnaies continue de bien figurer en marche athlétique. En plus de continuer à améliorer ses chronos, l’athlète locale a également remporté cette année son tout premier titre de championne nationale aux Championnats canadiens et essais olympiques s’étant déroulés à la fin du mois de juin à Montréal, avec le dixième meilleur temps sur le 10 km marche, et le quatrième meilleur temps sur le 20 km marche, soit les deux meilleurs temps de l’histoire du Québec dans ces catégories.

Elle n’en est d’ailleurs pas à ses premiers faits d’armes, puisqu’elle a également obtenu la médaille d’argent à l’épreuve du 20 000 m à l’occasion des Championnats canadiens d’athlétisme ayant eu lieu du 27 au 31 juillet 2023 en périphérie de Vancouver, plus précisément à Langley en Colombie-Britannique. Qui plus est, elle a remporté une médaille d’or au 5000 m, ainsi qu’une autre au 10 000 m dans le cadre de deux compétitions ayant aussi eu lieu en 2023 en sol québécois.

« J’aimerais également obtenir le meilleur temps de l’histoire du Québec dans cette discipline », confie l’athlète au Placoteux lors d’un bref entretien téléphonique.

Le rêve olympien

Bien que la jeune athlète n’ait pas participé aux Olympiques de Paris 2024, elle rêve toujours de faire partie de l’équipe canadienne pour les Jeux olympiques de 2028 qui se dérouleront à Los Angeles aux États-Unis. « Je ne désespère pas, car mes temps continuent de s’améliorer, et une carrière professionnelle dans la marche athlétique peut se poursuivre jusqu’au début de la trentaine, alors que j’ai juste 20 ans », ajoute-t-elle.

La marche athlétique est une discipline sportive qui combine des éléments de marche et de course, mais avec des règles spécifiques pour maintenir une technique correcte. Elle est exigeante et requiert une grande maîtrise technique et une condition physique solide. Contrairement à la marche normale, le pied doit toucher le sol en premier sur le talon, puis se dérouler jusqu’à ce que les orteils quittent le sol. En même temps, une jambe doit toujours être en contact avec le sol, et la jambe qui avance doit être complètement tendue, c’est-à-dire que la jambe ne doit jamais être fléchie au niveau du genou pendant la phase de contact avec le sol.

« Suite à cette saison, j’aspire à plus pour celle à venir. Je pense que ce sport est méconnu et gagne à l’être davantage », conclut la jeune femme.