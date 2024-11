Mathieu Rivest présente son bilan de mi-mandat

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a récemment présenté son bilan de mi-mandat où, dit-il, plusieurs de ses engagements électoraux ont été accomplis. Depuis son élection en octobre 2022, plusieurs dizaines de projets ont en effet été réalisés, et plus d’une douzaine de ministres se sont déplacés sur le territoire.

D’entrée de jeu, le député Rivest a déclaré s’être investi avec ardeur pour soutenir le nouveau complexe culturel et sportif de Montmagny, avec une confirmation financière du gouvernement de 54,5 M$ pour un projet évalué à 77 M$.

« Annoncé en août dernier, c’est toute la population des MRC de Montmagny et de L’Islet qui aura accès à des installations modernes. Le nouveau complexe répondra aux différents besoins de la communauté en sport et en culture, notamment avec une palestre, un centre aquatique et une salle de spectacle au goût du jour », dit-il.

Ensuite, la couverture cellulaire étant une préoccupation pour les citoyens de la circonscription, le député estime avoir réalisé les interventions nécessaires afin que le territoire soit bien desservi. L’installation de nouvelles antennes cellulaires, rappelons-le, vise à assurer la sécurité des résidents, et à stimuler la vitalité économique et sociale de tous les secteurs.

« En plus de la première phase de sept antennes annoncée en mai 2023, huit antennes supplémentaires sont prévues dans le secteur de Chaudière-Appalaches pour la prochaine phase. Je travaille d’ailleurs à la troisième phase, et souhaite faire avancer l’implantation d’antennes dans le secteur du Kamouraska dans les meilleurs délais », ajoute le député.

Les infrastructures scolaires

Au total, depuis l’élection de M. Rivest, ce sont près de 35 millions de dollars qui ont été investis dans la revitalisation des écoles du comté, ce qui inclut le Cégep La Pocatière. Parmi les investissements annoncés, notons la construction d’un nouveau gymnase à l’école Notre-Dame à Mont-Carmel, le réaménagement extérieur et celui de la cour d’école à l’école Sacré-Cœur de La Pocatière, les divers projets d’infrastructure au Cégep de La Pocatière, la mise à niveau du deuxième étage de l’école Saint-François-Xavier de L’Islet, une cour d’école à Saint-Cyrille-de-Lessard, la mise à niveau Phase 1 de l’école Beaubien à Montmagny, ainsi que le plancher du gymnase à l’école secondaire de Saint-Paul.

Augmenter les places en CPE

La recherche d’une place en service de garde pour un enfant représentant souvent un véritable casse-tête pour les parents, le député de Côte-du-Sud, qui se dit sensible à la situation, a réalisé plusieurs échanges avec le cabinet de la ministre de la Famille Suzanne Roy, afin d’augmenter le nombre de places en CPE sur le territoire.

« Depuis mon élection, 117 nouvelles places en service de garde ont été annoncées. 55 nouvelles places ont aussi vu le jour ou sont en cours de réalisation au CPE Enfant bonheur de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, et 62 places au CPE Les Coquins de Saint-Jean-Port-Joli. », rappelle le député caquiste.

Le dossier de la piscine du Cégep

Depuis plusieurs mois, le député Rivest multiplie les représentations auprès de son gouvernement et avec le milieu afin de trouver un dénouement positif au dossier de la sauvegarde de la piscine du Cégep de La Pocatière. Il estime avoir témoigné à de nombreuses occasions l’importance de cet enjeu.

« Avec l’appui financier confirmé de mon gouvernement, les investissements déjà réalisés par le Cégep, l’implication annoncée de la MRC de Kamouraska, et l’appui de la population, je poursuis les démarches auprès de ma collègue, la ministre de l’Enseignement supérieur Pascale Déry. Je rappelle également que tous les acteurs concernés travaillent main dans la main pour trouver des solutions au projet de réfection de la piscine », a-t-il expliqué, alors qu’il manque encore 4 M$ en financement pour un projet évalué à 11,9 M$ au total.

Les actions du gouvernement

En plus des actions ciblées pour la circonscription comme l’annonce de nouvelles casernes de pompiers à Saint-Aubert et à Montmagny, le député Mathieu Rivest a tenu aussi à souligner certaines des actions qui ont été posées par le gouvernement pour améliorer la qualité de vie des citoyens de tout le Québec, dont sa circonscription.

« Le gouvernement s’engage à améliorer les soins de santé de proximité tout en mettant en place divers crédits d’impôt, notamment pour les aînés vivant à domicile, et pour ceux de 70 ans et plus ainsi que pour les proches aidants, et la bonification de la rente de retraite des personnes invalides. Des mesures incluent également le crédit d’impôt pour frais de garde et l’augmentation de l’allocation famille. Pour faciliter l’accès aux services de santé, les stationnements des hôpitaux et des CHSLD seront par ailleurs gratuits pendant deux heures, et les coûts des permis de conduire seront considérablement réduits. Également, des actions seront menées pour protéger la langue française, tout en valorisant la culture locale. »

Le député continuera, dit-il, de défendre les intérêts de ses citoyens, et multipliera les rencontres auprès de ses collègues ministres afin de faire progresser l’ensemble des dossiers de la circonscription.

« Je poursuis le travail, et je vais continuer de défendre les intérêts des citoyens et des citoyennes de Côte-du-Sud, ici dans la circonscription, et à l’Assemblée nationale auprès de tous mes collègues. Je suis un député actif, à l’écoute des préoccupations des citoyens, et sensible aux défis que nous vivons dans notre circonscription », conclut Mathieu Rivest.