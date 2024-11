Et le gagnant est…

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a récemment eu un avant-goût de ce qu’aurait pu être sa vie s’il n’avait pas décidé de se lancer en politique. Le musicien de formation a eu la chance d’accompagner le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe au récent gala de l’ADISQ.

De son propre aveu, il a beaucoup aimé cette première expérience. Le lendemain, un groupe de politiciens, incluant la CAQ et des représentants du Parti libéral et du Parti québécois, a effectué une visite non partisane du site qui abritera la Maison de la chanson et de la musique du Québec, laquelle ouvrira ses portes en 2026. Cette petite virée montréalaise n’a pas empêché le député d’être au souper Saveurs du monde du Club Richelieu, la veille à La Pocatière, et à Montmagny pour y faire une importante annonce mardi matin.