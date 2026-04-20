Mathieu Rivest salue l’élection de Christine Fréchette à la tête de la CAQ

Le député de Côte-du-Sud Mathieu Rivest a salué l’élection de Christine Fréchette à la chefferie de la Coalition avenir Québec (CAQ) le 12 avril dernier, soulignant du même coup le début d’un « nouveau chapitre » pour le Québec.

M. Rivest, qui avait publiquement appuyé la candidature de Mme Fréchette durant la course, a tenu en premier lieu à rendre hommage au premier ministre sortant François Legault, dont le départ marque, selon lui, « la fin d’un chapitre important » de la vie politique québécoise. Il a évoqué « l’engagement, la détermination et le leadership » de ce dernier, qui auront « profondément marqué notre nation ».

Mme Fréchette, députée de Sanguinet, devient ainsi la deuxième femme de l’histoire du Québec à accéder au poste de première ministre. Elle dirigera le gouvernement jusqu’aux prochaines élections en octobre.

Une victoire plus serrée que prévu

L’ancienne ministre de l’Économie et de l’Énergie a remporté la course avec 57,9 % des voix, devançant son adversaire Bernard Drainville qui a obtenu 42,1 % des suffrages. Il s’agit d’un vote plus serré qu’envisagé par plusieurs observateurs de la scène politique. Au total, 15 833 membres ont participé au vote sur les 20 576 inscrits, pour un taux de participation d’environ 77 %.

Ce résultat signifie que moins de 0,3 % de l’ensemble du corps électoral québécois a pris part à la désignation de la nouvelle première ministre.

Mathieu Rivest a également tenu à féliciter les deux candidats pour « cette course d’idées », tout en réitérant son engagement envers sa circonscription.