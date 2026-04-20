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Fermeture temporaire du point de service de la SAAQ à Saint-Pamphile

Image de José D. Soucy

José D. Soucy

Photo tirée de Facebook

Le point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), situé au 112, rue Principale Nord à Saint-Pamphile, sera fermé du 20 au 22 avril inclusivement en raison de travaux de réaménagement en cours.

La SAAQ et la Caisse Desjardins du Grand-L’Islet précisent que cette fermeture permettra de finaliser les travaux visant à améliorer l’expérience client dans des locaux modernisés.

Durant cette période, la population est invitée à utiliser les services en ligne de la SAAQ, accessibles en tout temps. Pour un service en personne, il est possible de se rendre chez un mandataire à La Pocatière ou au centre de services de Montmagny. Il est recommandé de prendre rendez-vous avant de se déplacer.

Les deux organisations remercient la population pour sa compréhension et indiquent avoir hâte d’accueillir de nouveau la clientèle dans des installations rénovées.