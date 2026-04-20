Fermeture temporaire du point de service de la SAAQ à Saint-Pamphile

Le point de service de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), situé au 112, rue Principale Nord à Saint-Pamphile, sera fermé du 20 au 22 avril inclusivement en raison de travaux de réaménagement en cours.

La SAAQ et la Caisse Desjardins du Grand-L’Islet précisent que cette fermeture permettra de finaliser les travaux visant à améliorer l’expérience client dans des locaux modernisés.

Durant cette période, la population est invitée à utiliser les services en ligne de la SAAQ, accessibles en tout temps. Pour un service en personne, il est possible de se rendre chez un mandataire à La Pocatière ou au centre de services de Montmagny. Il est recommandé de prendre rendez-vous avant de se déplacer.

Les deux organisations remercient la population pour sa compréhension et indiquent avoir hâte d’accueillir de nouveau la clientèle dans des installations rénovées.