Mathieu Rivest soutient le parcours éducatif des jeunes de Côte-du-Sud

Les jeunes de la région de Côte-du-Sud bénéficieront d’un coup de pouce culturel grâce à un investissement de 60 500 $ de Québec destiné à trois projets visant à enrichir leur parcours éducatif. L’annonce a récemment été faite par le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.

Cet appui financier s’inscrit dans le cadre du programme Appel de projets en appui à l’offre culturelle dans le parcours éducatif. Il vise notamment à soutenir les artistes et les organismes culturels professionnels pour développer des activités destinées aux jeunes, de la petite enfance au collégial. Il permet également de bonifier cette offre en dehors des heures de classe pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire.

Trois projets

Les fonds seront répartis localement entre trois initiatives : Le henné en parascolaire d’Isabelle Massey recevra 5000 $ pour offrir aux jeunes une incursion dans l’art traditionnel du henné ; Moi à l’œuvre – spectacles-ateliers pour la petite enfance, porté par la Corporation de l’ancien palais de justice de Kamouraska, et visant à initier les tout-petits à l’univers du spectacle bénéficiera d’une aide de 15 000 $. Les Arts de la scène en coulisses ! est le projet qui obtient la plus grande part du financement, soit 40 500 $, pour permettre aux Arts de la scène de Montmagny de faire découvrir les métiers et les secrets des coulisses aux jeunes du secteur.

Plusieurs figures politiques ont salué cette initiative. C’est notamment le cas pour le ministre de la Culture et des Communications Mathieu Lacombe. « C’est en offrant toujours plus d’activités culturelles à nos jeunes qu’on réussira à les y intéresser. Cela nous permet d’autant plus de faire rayonner notre culture, tout en favorisant la réussite et la persévérance », a-t-il dit.

Le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville a souligné l’importance de la culture chez la jeunesse québécoise. « La culture joue un rôle important dans la réussite éducative de nos jeunes, car elle stimule leur curiosité, développe leur pensée critique, et nourrit leur créativité. »

« Chaque projet culturel est une fenêtre ouverte sur le monde, permettant à nos jeunes d’explorer, de rêver, et de construire un avenir empreint de diversité et de créativité », a quant à lui déclaré Mathieu Rivest.

Soulignons qu’à l’échelle provinciale, plus de 109 projets touchant plus de 30 000 jeunes ont bénéficié de l’aide de Québec avec ce programme. Cet investissement s’inscrit dans le cadre du Plan d’action gouvernemental en culture 2018-2023 (PAGC), visant à amplifier la relation entre la culture et l’éducation.