Médecine vétérinaire : une marche de mobilisation pour soutenir l’option La Pocatière

Les membres du comité de mobilisation et la Chambre de commerce de Kamouraska – L’Islet invitent la population des MRC de Montmagny, de L’Islet, de Kamouraska et de Rivière-du-Loup à une grande marche de mobilisation qui aura lieu le dimanche 11 septembre prochain.

Les gens sont invités à se réunir à l’hôtel de ville de La Pocatière dès 13 h 30, la marche se mettra en branle à 14 h pour se rendre sur les terrains de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) et du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière.

L’objectif de cette activité de mobilisation est de dire haut et fort au gouvernement Legault que la région désire que l’option La Pocatière soit considérée pour l’implantation du programme de médecine vétérinaire. Pour M. Vincent Bérubé, maire de la Ville de La Pocatière, faire plus et faire mieux veut dire évaluer le meilleur emplacement possible avant d’investir 100 M$ de deniers publics dans des infrastructures pour le programme de médecine vétérinaire. « Encore une fois, il est important de souligner que la Ville de La Pocatière offre un environnement agricole exceptionnel qui pourrait permettre des apprentissages pratiques incomparables aux futurs étudiants ».

Mme Nancy Dubé, directrice générale de la CCKL ajoute que ces investissements devraient être faits dans notre région. C’est une opportunité pour la région d’accueillir des étudiants qui pourraient travailler et dépenser chez nous… voire choisir de s’établir dans notre belle et grande région agricole. Elle en profite pour rappeler à la population qu’il est toujours possible de signer la pétition que l’on retrouve au www.cckl.org et dans tous les bureaux municipaux de la MRC de Kamouraska et de la MRC de L’Islet. La date limite pour signer celle-ci est le 29 août 2022.

Quant au préfet élu de la MRC de Kamouraska, M. Sylvain Roy, il rappelle que c’est toute la région, et bien plus, qui pourront bénéficier des retombées de l’arrivée d’un tel programme à La Pocatière. « J’invite tous les citoyens, élus, entrepreneurs, familles, à se mobiliser le 11 septembre prochain et ainsi envoyer un message clair au premier ministre. Nous sommes capables, tous ensemble, de faire tourner la situation en notre faveur ».

Source : Ville de La Pocatière