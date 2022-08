Nouveau camion autopompe à 1 M$ pour La Pocatière

Alors que son vieux camion autopompe de 1994 montre des signes de faiblesse, la Ville de La Pocatière achètera sous peu un nouvel équipement pour 1 063 751 $.

«On aurait aimé étirer jusqu’en 2024, mais avec tout ce qui se passe, les délais de livraison, le contexte mondial avec la pénurie de pièces, on va procéder plus rapidement», expliquait Stéphane Dubé, le directeur du Service incendie de La Pocatière.

Le camion commence à faire son temps, ce qui fait que les soumissions ont déjà été lancées.

Techno Feu inc. de Saint-François-du-Lac a répondu à la soumission pour le nouvel équipement plus robuste et qui demande moins d’entretien.

L’achat devrait être confirmé par le conseil municipal en septembre, mais on ne s’attend pas à recevoir l’équipement avant septembre 2023. 19