Mgr Bertrand Blanchet est décédé

Le diocèse de Rimouski a annoncé la semaine dernière le décès de Mgr Bertrand Blanchet, archevêque émérite de Rimouski. L’homme d’Église résidait à La Pocatière, et s’occupait du ministère pastoral. Son décès est survenu le 23 octobre en soirée, à l’Hôpital Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière. Âgé de 93 ans, il y avait été admis le mois dernier pour traiter une pneumonie.

Par voie de communiqué, le diocèse de Rimouski dresse un portrait de sa carrière. Dans son ministère, Mgr Bertrand Blanchet a fait preuve d’une grande sensibilité humaine et d’une rigueur scientifique. Né en 1932 à Saint-Thomas de Montmagny, il a poursuivi ses études classiques au Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (1944-1952), puis sa formation théologique au Grand Séminaire de Québec (1952-1956).

Passionné par les sciences, il a obtenu un doctorat en sciences forestières de l’Université Laval en 1975. Il est reconnu pour son amour de la nature et du plein air. Homme simple, accessible, toujours plein de sagesse et contemplatif, il était particulièrement attentif aux jeunes adultes, bon pédagogue, et soucieux de transmettre la foi aux jeunes.

Enseignant à La Pocatière

Ordonné prêtre en 1956, il a enseigné au Collège et au Cégep de La Pocatière jusqu’à sa nomination comme évêque de Gaspé en 1973. En 1992, il est devenu huitième archevêque de Rimouski, ministère qu’il a exercé jusqu’en 2007.

En tant qu’archevêque de Rimouski, on reconnaît son ouverture pastorale et sa volonté d’adaptation aux réalités contemporaines. Il a été précurseur de la venue de prêtres d’autres pays pour répondre aux besoins croissants des communautés locales en matière de présence sacerdotale ; cette initiative a permis de prêter main-forte au clergé de Rimouski, tout en encourageant l’ouverture interculturelle au sein du diocèse.

« Par l’opération En chantier, il a su structurer les régions pastorales, et orienter les grands volets de la mission avec ses proches collaborateurs. Pasteur attentif au charisme des laïcs, il a contribué à la valorisation du diaconat permanent, et a assuré la transition d’une catéchèse scolaire vers une transmission de la foi enracinée dans les paroisses et les familles. C’est pendant son épiscopat que les laïcs ont commencé à animer des célébrations dominicales de la Parole mettant en valeur l’importance de se rassembler et de prier ensemble. Il a également soutenu le ministère de la présidence de funérailles confiées à des baptisés bien formés. Il a été apprécié pour la qualité de ses échanges sur des sujets délicats tels que la bioéthique, la vie, la dignité de la personne, où il faisait preuve d’une grande écoute et d’ouverture aux différents points de vue. Attentif aux plus démunis, il les accueillait avec une générosité empreinte de compassion », souligne Mgr Denis Grondin, actuel archevêque de Rimouski.

Ses funérailles ont eu lieu le 25 octobre. La cérémonie a été présidée par Mgr Denis Grondin, archevêque de Rimouski. Mgr Blanchet laisse dans le deuil sa sœur, Monique Blanchet (André Coulombe), sa belle-sœur, Thérèse Guimont (feu Claude Blanchet), plusieurs neveux et nièces, ses confrères dans l’épiscopat, le clergé et les fidèles des diocèses de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, Gaspé, Baie-Comeau et Rimouski, ainsi que de nombreux amis.